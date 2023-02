NVIDIA e Microsoft porteranno i migliori giochi per PC su GeForce NOW

IlGFN Thursday di questa settimana arriva ricco di grandi novità: NVIDIA annuncia una collaborazione con Microsoft come parte di un accordo di 10 anni per portare i giochi per PC Xbox su GeForce NOW.









La già vasta libreria di giochi Xbox per PC, abbinata al cloud streaming di GeForce NOW, offrirà più scelte e prestazioni elevate ai giocatori. Gli utenti GeForce NOW hanno la possibilità di giocare in streaming ad oltre 1.500 titoli su più dispositivi e presto potranno godersi anche i grandi franchise di successo, tra cuiHalo, Minecraft, Elder Scrolls, oltre a Call of Duty e Overwatchdi Activision, tramite l’acquisizione di Microsoft.

Il lavoro sull'integrazione dei giochi tra le due piattaforme è già in corso, a partire dai titoli Xbox Game Studios disponibili sui negozi digitali come Steam ed Epic Games Store. Questo momento è cruciale: segna la prima volta che i giochi disponibili su Windows Store potranno essere riprodotti tramite GeForce NOW. Maggiori dettagli arriveranno con gli appuntamentiGFN Thursdaydelle prossime settimane, in cui verranno condivise le liste dei primi giochi di Microsoft che verranno aggiunti alla piattaforma di cloud streaming di NVIDIA.

Questa settimana annunciamo anche che Parigi ha ottenuto la copertura necessaria per l’upgrade delle prestazioni RTX 4080 pergli utenti Ultimate. Per i prossimi aggiornamenti, tieni d'occhiola mappaper i progressi dei SuperPOD RTX 4080.





Di seguito un aggiornamento dei nuovi giochi disponibili nella libreria GFN:





Atomic Heart (Nuova versione su Steam )

Blood Bowl 3 (nuova versione su Steam ed Epic Games Store , 23 febbraio)

Chef Life: A Restaurant Simulator (Nuova versione su Steam , 23 febbraio)

Sons of the Forest (Nuova versione su Steam , 23 febbraio)

Ember Knights ( Steam )

Cartel Tycoon ( Epic Games Store )

Con questa settimana si conclude anche la celebrazione dell'anniversario#3YearsOfGFN, occasione per cui gli utenti di tutto il mondo hanno condiviso i loro migliori momenti GeForce NOW su

Twitter

e

Facebook

per avere la possibilità di vincere un monitor MSI Ultrawide Gaming, perfetto da abbinare a un abbonamento Ultimate.



Altre News per: nvidiamicrosoftporterannomigliorigiochigeforce