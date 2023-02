YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI - LA TRAPPOLATRICE DISPONIBILE

STRUCTURE DECK: ATTENZIONE ALLA TRAPPOLATRICE DISPONIBILE ORA IN EUROPA E OCEANIA PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI



La popolare strategia “Trappolatrice” ottiene il proprio Structure Deck



Konami annuncia lo Structure Deck: Attenzione alla Trappolatrice, disponibile ora in Europa e Oceania per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.La Popolare stategia “Trappolatrice” da Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha ora il proprio Structure Deck per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Il tema “Trappolatrice” include la Pianta TERRA e mostri di Tipo Insetto che possono sembrare carini e innocui a un primo sguardo ma non ci vorrà molto per rendersi conto della loro temibile natura. Questa strategia ruota attorno ai mostri “Trappolatrice”, che permettono di piazzare potenti Carte Trappola “Buco Trappola” in cui far cadere i mostri avversari per eliminarli dal Duello! In questo Structure Deck troverete le più note carte “Trappolatrice” e “Buco Trappola”, oltre a nuove e altrettanto potenti carte.Il nuovo Structure Deck: Attenzione alla Trappolatrice è l’occasione perfetta per ottenere iconiche Carte Trappola e molte carte “Buco Trappola”. Attirate i vostri avversari con un banchetto luculliano dal quale non faranno più ritorno.Assicuratevi, infine, di esplorare il recente booster set Ipernova Fotonica per ottenere nuove carte e portare il vostro Structure Deck: Attenzione alla Trappolatrice a un livello superiore.

