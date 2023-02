PlayStation VR2 - aggiornamento gratuito Fractal per No Man’s Sky

Da oggi l’aggiornamentoFractal per No Man’s Sky sarà disponibile tutti i giocatori. Giusto in tempo per l’uscita di PS VR2, l’update è stato pensato per garantire un’esperienza ancora più immersiva ai giocatori che utilizzano periferiche VR e garantisce audio 3D, un’interfaccia utente adattiva e un gameplay semplificato e interattivo.

L’aggiornamento permette ai giocatori di passare facilmente dal gameplay VR a quello standard restando sullo stesso salvataggio. Include anche una serie di opzioni aggiuntive su tutte le piattaforme.

I giocatori possono guadagnare una nuova astronave, l’Utopia Seeder, e scoprire una nuova spedizione “Utopia” che sfida a lavorare insieme e ricostruire, per la misteriosa Utopia Foundation, un sistema solare abbandonato.

L’update include anche nuovi contenuti per gli utenti di Nintendo Switch, che ora avranno accesso a tutte le missioni Nexus e Quicksilver e alla storia “Trace of Metal”, tutte già disponibili per le altre piattaforme.

I giocatori su PlayStation, Steam Deck e Switch possono anche sperimentare una maggiore immersione grazie al supporto per i controlli giroscopici che rende esplorare e scansionare le nuove scoperte più confortevole e preciso che mai.

