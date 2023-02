ELDEN RING OFFICIAL ART BOOK

PANINI COMICS ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEI DUE ART BOOK UFFICIALI DEL VIDEOGIOCO ELDEN RING

L’ingresso nell’Interregno verso la conquista dell’Anello ancestrale diventa sempre più ricco di fascino: sono in arrivo prossimamente in Italia, editi da Panini Comics, i due art book ufficiali che celebrano l’universo di Elden Ring, il celebre action RPG (videogioco di ruolo d’azione) – sviluppato da FromSoftware, Inc. e pubblicato da Bandai Namco Europe – diventato protagonista di un enorme e indiscusso successo globale con oltre 16 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. È già possibile preordinare in fumetteria e su panini.it un elegante cofanetto contenente i due volumi e quattro litografie.

Protagonista di Elden Ring è un Senzaluce, esiliato dall’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna dopo la distruzione dell’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre. Il Senzaluce, guidato dalla grazia, si avventurerà verso l’Interregno per apparire dinanzi all’Anello ancestrale e divenire Lord Ancestrale.

Nel primo dei due art book ufficiali di Elden Ring il focus sarà sui luoghi più importanti ed evocativi dell’Interregno, da Sepolcride a Caelid, da Liurna Lacustre al Mondo Sotterraneo, e molti altri ancora. I lettori potranno ammirare una raccolta unica di illustrazioni inedite realizzate per lo studio e la progettazione di questi luoghi entrati nella leggenda. A completare il volume, anche una sezione dedicata alle classi di personaggi disponibili nel gioco: dal Samurai, all’Astrologo fino al Guerriero Nomade.

Nel secondo art book, le splendide illustrazioni e creazioni degli artisti di FromSoftware, Inc. saranno divise in tre sezioni. La prima è dedicata ai disegni realizzati per la creazione dei boss del gioco, nomi mitici come Godrick l’Innestato, Necrodrago Fortissax e Maliketh la Lama Nera. Tocca poi alle armi, dalle più piccole e tradizionali alle più rare e leggendarie. A chiusura, una parte dedicata alle icone e agli oggetti presenti nel capolavoro diretto da Hidetaka Miyazaki (presidente di FromSoftware, Inc. e designer dell’acclamata serie Dark Souls) in collaborazione con George R.R. Martin (Game of Thrones).

I due art book da collezione che sveleranno tutti i segreti di uno dei videogiochi più amati sono in arrivo a settembre. Save the date!

