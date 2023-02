Magic: The Gathering – L’Avanzata delle Macchine

I destini di innumerevoli Piani sono in bilico – L’Avanzata delle Macchine è davvero una battaglia per il destino del Multiverso e l'apertura di un pacchetto dovrebbe farti tuffare un po’ in tutti i piani. Un primo sguardo ai trattamenti Booster Fun rivela che sono stati inclusi sia personaggi provenienti da tutto il Multiverso sia bordi rivisitati e trattamenti speciali provenienti dai set passati.

- Questo è un foglio bonus non-Standard-legal, come l'Archivio Mistico di Strixhaven: Scuola dei Maghi o gli artefatti retrò de La Guerra dei Fratelli. Conterrà ristampe di personaggi iconici con trattamento Booster Fun dei loro piani di origine. Cinque nuovi mazzi Commander - Con l'invasione dell'intero Multiverso ad opera di Phyrexia in corso, questo è il momento perfetto per Planechase! Questo supplemento multigiocatore consente di viaggiare da un luogo all'altro, con regole che cambiano in base a dove si sta svolgendo la battaglia. Ogni mazzo Commander de L’Avanzata delle Macchine include dieci diverse carte Planechase: cinque nuove e cinque ristampe. I giocatori potranno inseguire i Phyrexiani in tutto il Multiverso o aggiungere un po' di sapore alla loro prossima battaglia Commander.

- Con l'invasione dell'intero Multiverso ad opera di Phyrexia in corso, questo è il momento perfetto per Planechase! Questo supplemento multigiocatore consente di viaggiare da un luogo all'altro, con regole che cambiano in base a dove si sta svolgendo la battaglia. Ogni mazzo Commander de L’Avanzata delle Macchine include dieci diverse carte Planechase: cinque nuove e cinque ristampe. I giocatori potranno inseguire i Phyrexiani in tutto il Multiverso o aggiungere un po' di sapore alla loro prossima battaglia Commander. L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani - Questa piccola espansione di 50 carte si concentra fortemente sulla storia, mostrando ciò che accade dopo gli eventi de L’Avanzata delle Macchine. Quali personaggi sopravvivono, quali ottengono un lieto fine e quali non sopravvivono per vedere l’indomani. Questo è un set per coloro che si sono fatti coinvolgere dalla storia, dai personaggi e da ciò che verrà dopo. L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani è un set di 50 nuove carte Standard-legal vendute in buste da cinque carte. Magic cambierà per sempre e sarà possibile vedere questi cambiamenti riflessi su queste carte e nella storia che esse raccontano.