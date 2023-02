Marvel Mission Arena Trading Card Game: data di uscita ufficiale

Marvel Mission Arena Trading Card Game: i supereroi e i villain di casa Marvel sono pronti a invadere il mercato con la data di uscita ufficiale e gli eventi del Preview Weekend







Oltre ai Preview Weekend, Marvel Mission Arena Trading Card Game, annunciati anche il gioco organizzato e un’App dedicata



Cicaboom, azienda italiana specializzata nell’ideazione, produzione e commercializzazione di giocattoli e prodotti editoriali, collezionabili e d’intrattenimento per ragazzi, è lieta di annunciare l’imminente lancio sul territorio nazionale, di Marvel Mission Arena Trading Card Game, il gioco di carte collezionabili realizzato su licenza Marvel che è stato presentato all’ultima edizione di Lucca C&G e che sta spopolando tra gli appassionati e che finora era acquistabile solamente presso gli store online.Tutti i fan dell’universo Marvel, dal giorno 24 febbraio, infatti, potranno recarsi nei migliori negozi specializzati e nelle migliori edicole sparse per il territorio, per acquistare gli starter deck tematici, dedicati agli Avengers e a Spider-Man, di Marvel Mission Arena Trading Card Game e le bustine contenenti una valanga di nuove carte e nuovi personaggi, per arricchire la propria collezione e potenziare le proprie strategie di gioco.Il Preview WeekendPer dare il giusto risalto alla tanto attesa uscita di Marvel Mission Arena Trading Card Game e far conoscere il gioco anche a chi ancora non dovesse averlo provato, da venerdì 17 a domenica 19 febbraio si terranno gli eventi di Preview Weekend, presso i negozi aderenti l’iniziativa.Il Preview Weekend è il primo passo per entrare nel mondo di Marvel Mission Arena Trading Card Game, che tanto sta appassionando sia i collezionisti del mondo Marvel sia i più esperti giocatori di giochi di carte collezionabili. Partecipando al Preview Weekend, i giocatori potranno usufruire di alcuni mazzi demo per provare il gioco ed entrare in possesso di alcune pregiatissime carte promo e, acquistando dei prodotti Marvel Mission Arena, ricevere anche delle bustine promo in omaggio.Il gioco organizzatoE proprio il futuro lancio del gioco organizzato e dei tornei è l’altra grande notizia che Cicaboom vuole annunciare. Presso i migliori negozi specializzati, dal mese di marzo sarà possibile partecipare a tutta una serie di eventi di gioco organizzato e di tornei.I tornei, in un primo momento organizzati dai singoli negozi locali, sfoceranno presto in una vera e propria Lega nazionale e internazionale, per la gioia di tutti i giocatori amanti delle competizioni. Per la gestione dei tornei, Cicaboom si avvalerà di una piattaforma realizzata ad hoc e che sarà messa a disposizione dei negozianti.L’App di Marvel Mission Arena Trading Card GameCicaboom, infine, è lieta di annunciare anche l’imminente uscita di un’App ufficiale per Marvel Mission Arena Trading Card Game. Questa App ufficiale sarà caratterizzata da una grafica accattivante e in linea con il prodotto e presenterà alcune funzionalità fondamentali, indispensabili per ogni giocatore. Corposa e sempre aggiornata, la sezione tutorial insegnerà ai giocatori a muoversi passo, passo tra le regole del gioco, anche grazie a una serie di video che andranno a spiegare nel dettaglio ogni fase della partita.Inoltre, l’App sarà dotata di una sezione shop, in cui sarà possibile acquistare direttamente i prodotti di gioco, una sezione dedicata alle news, per essere sempre aggiornati su cosa accade nel mondo di Marvel Mission Arena Trading Card Game, dall’uscita di nuove espansioni ai prossimi eventi di gioco organizzato in programma e di una funzionalità per iscriversi e accedere alla piattaforma dei tornei, così da essere sempre pronti a scendere in campo al fianco dei propri supereroi e dei propri villains preferiti in tutti gli eventi di gioco competitivo.

