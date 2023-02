Con NVIDIA sul cloud: ‘Monster Hunter Rise’ e l’espansione ‘Sunbreak’ presto su GeForce NOW

NVIDIA sta lavorando per portare il popolare gioco di ruolo d'azioneMonster Hunter Rise di Capcom e l'espansione Sunbreak nel cloud, in arrivo su GeForce NOW.

Gli utenti potranno portare i loro Palicos, Palamutes e l'attrezzatura per la caccia ai mostri direttamente nel cloud e trasmetterli in streaming su tutti i loro dispositivi, sia da soli che in multiplayer.Gli utenti con abbonamento Ultimate potranno ammirare lo splendido mondo di Monster Hunter Rise fino a 4K a 120 fps e godere del supporto ultrawide per le battaglie mostruose più epiche a risoluzioni ultrawide e 120 fps.

Gli utenti di GeForce NOW troveranno anche molti contenuti aggiuntivi con l'espansione Sunbreak e gli aggiornamenti gratuiti del titolo, compreso l'ultimo che porta con sé il ritorno del Drago Anziano Velkhana. È arrivato il momento di abbracciare questa sfida e passare oggi stesso alla versione Ultimate per prepararvi alla migliore esperienza di gaming con Monster Hunter Rise su GeForce NOW!

Infine, giusto in arrivo per il fine settimana, ecco la lista dei 10 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW:

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (nuovo lancio su Steam )

Wanted: Dead (nuovo lancio su Steam ed Epic )

Elderand (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Wild West Dynasty (nuovo lancio su Steam , 16/02)

The Settlers: New Allies (nuovo lancio su Ubisoft , 17/02)

Across the Obelisk ( Steam )

Captain of Industry ( Steam )

Cartel Tycoon ( Steam )

SimRail — The Railway Simulator ( Steam )

Warpips ( Epic Games Store )

