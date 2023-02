TOWER OF FANTASY PRESENTA UMI, L’ULTIMO SIMULACRO IN ARRIVO IN-GAME

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio presentano l’ultimo simulacro, Umi, che il 23 febbraio si unirà al roaster di Tower of Fantasy, MMORPG free to play open-world. Umi, un Esecutore recentemente nominato a Mirroria, è una guardia dell'avamposto energica, fisica e ottimista. Nonostante alcune tendenze sfortunate, Umi ha un atteggiamento positivo e porta divertimento ed energia a tutti coloro che la circondano. Umi brandisce un'arma a frusta lunga chiamata Mobius e, al di fuori dei suoi compiti di guardia dell'avamposto, è nota per lavorare instancabilmente nella speranza di diventare un mago.

A proposito di Tower of Fantasy

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.

