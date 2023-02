GIOCA A CHEF LIFE SU SWITCH DOVE VUOI

NACON e lo studio Cyanide sono lieti di presentare un video dedicato all'esperienza di Chef Life: A Restaurant Simulator su Nintendo Switch. Gli aspiranti ristoratori potranno gestire il proprio ristorante ovunque, a casa o in viaggio. Chef Life: A Restaurant Simulator sarà disponibile il 23 febbraio per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Scoprite qui il nuovo video

Sviluppato dallo studio francese Cyanide, Chef Life: A Restaurant Simulator pone il realismo al centro. L'obiettivo? Offrire il primo gioco di cucina che ripropone in modo accurato il percorso di un ristoratore.

Personalizzare la sala, selezionare gli ingredienti, scegliere i piatti del menù: i giocatori avranno tutto ciò di cui necessitano per creare il ristorante dei loro sogni e, perché no, sperare di conquistare una stella nella famosa Guida MICHELIN!

Chef Life: A Restaurant Simulator sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 23 febbraio 2023.





Altre News per: giocacheflifeswitchdovevuoi