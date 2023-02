Stray Blade, svelata la data di lancio!

L'atteso nuovo videogioco Action-Adventure di 505 Games e Point Blank Games arriverà negli store il 20 aprile 2023, la Closed Beta è ancora aperta Guarda il nuovo teaser trailer qui: https://youtu.be/fcayivgo2aE Oggi, 15 febbraio, il publisher mondiale di videogiochi 505 Games e lo sviluppatore Point Blank Games svelano la data di uscita ufficiale di Stray Blade, il nuovo videogioco in stile fantasy action/adventure, caratterizzato da un sistema di combattimento stimolante, intenso e coinvolgente. Il mix ben bilanciato di narrativa accativante e di combattimenti impegnativi di Stray Blade premierà gli avventurieri più adattabili e curiosi. Point Blank Games si è focalizzata sull'azione grazie al sistema di combattimento iper-reattivo che consente reazioni rapide e attacchi precisi per gestire ogni singolo dettaglio dei combattimenti. La morte sarà inevitabile ma non rappresenterà un ostacolo, grazie a un approccio accessibile che fornirà indicatori espliciti in-game per gli elementi di combattimento cruciali e una struttura generale che minimizzerà la frustrazione. Accompagnato dal lupo Xhinnon Boji, dovrai attraversare l'antica terra di Acrea e scoprirai la causa della sua rovina secoli fa. Tu e il tuo compagno potrete fare affidamento solo sul vostro talento e sulla vostra abilità per sopravvivere. Avrai a disposizione un vasto arsenale e potrai creare nuove armi dalle risorse circostanti, per assicurarti che la prossima battaglia finisca in trionfo, non dimenticarti di prenderti un momento per ammirare le suggestive ambientazione fantasy del gioco! Per chi vuole essere tra i primi a esplorare Acrea, c'è ancora la possibilità di iscriversi alla closed beta per PC qui: https://505.games/SBBeta. Stray Blade sarà disponibile dal 20 aprile 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam and Epic Games Store).

Altre News per: straybladesvelatadatalancio