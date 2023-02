GODDESS OF VICTORY: NIKKE DA IL BENVENUTO A CHAINSAW MAN E AI GIOCATORI PC

Oggi, Level Infinite ha annunciato che in GODDESS OF VICTORY: NIKKE, immersivo shooter sci-fi RPG, è in arrivo l’incontrollabile caos di Chainsaw Man, una delle serie manga/anime più popolari al mondo. Contemporaneamente, Level Infinite ha rilasciato il gioco su PC con accesso a un singolo account e cross-play con il cellulare. Scaricato oltre 25 milioni di volte dal lancio nel novembre 2022, GODDESS OF VICTORY: NIKKE è ora disponibile a livello globale per dispositivi mobili iOS e Android, mentre la versione per PC può essere scaricata direttamente dal sito web di NIKKE.

Caratterizzato da un cast di devil hunter che combattono contro un'orda di entità soprannaturali, Chainsaw Man è diventato un successo in tutto il mondo. I personaggi principali Denji (il ragazzo diavolo-motosega) e Aki lo spadaccino, guideranno i giocatori attraverso la storia, mentre il diavolo-sangue Power, il mentore di Aki, Himeno, e la loro leader, Makima, saranno personaggi giocabili in GODDESS OF VICTORY: NIKKE. I personaggi appariranno nell'ambito di un nuovo evento tematico a tempo limitato chiamato "BULLET X CHAINSAW", che durerà dal 15 febbraio al 14 marzo.

I giocatori PC possono ora provare GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Sia la versione PC che quella mobile offriranno un unico account per i giocatori, che potranno mantenere la progressione tra le due versioni. Le funzionalità di cross-play consentono di giocare a missioni con un mix di giocatori su PC o mobile. Il campo di gioco, le mappe e gli sfondi di NIKKE sono stati ampliati per adattarsi naturalmente ai rapporti di aspetto più ampi dei monitor PC, mentre la grafica 2D, già ad alta risoluzione, è stata migliorata. I nuovi controlli con tastiera e mouse renderanno ancora più facile mirare e distruggere i nemici che i giocatori dovranno affrontare.

Per scaricare e giocare a GODDESS OF VICTORY: NIKKE su PC, visitate https://nikke-en.com/download. ...



GODDESS OF VICTORY: NIKKE è un coinvolgente sparatutto RPG sci-fi con delle adorabili NIKKE, in cui i giocatori reclutano, comandano e radunano NIKKE con specialità di combattimento uniche per creare la squadra definitiva! Sperimentate la frenetica azione in battaglia con comandi semplici e intuitivi, godendo di effetti dinamici. L'azione intensa è accompagnata da una storia emozionante, raccontata attraverso cut scene in stile anime, che seguono il destino delle NIKKE e si svilupperà nel tempo con l'aggiunta di numerosi contenuti. Sviluppato da SHIFT UP (anche al lavoro su Stellar Blade in arrivo su PlayStation 5), il gioco è disponibile in tutto il mondo su dispositivi mobile iOS e Android.

Per saperne di più su GODDESS OF VICTORY: NIKKE: http://nikke-en.com

Il gioco è disponibile su iOS App Store e Google Play .

Altre News per: goddessvictorynikkebenvenutochainsawgiocatori