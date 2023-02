NVIDIA Studio: l’edizione speciale di San Valentino

Questa settimana NVIDIA celebra San Valentino con tanto amore e tutta la creatività dei fantastici 3D artist della serieIn the NVIDIA Studio.

Se siete alla ricerca di nuove idee capaci di stimolare la vostra fantasia, vi stupiranno le creazioni dell'artista 3DMolly Brady, protagonista della serie In the NVIDIA Studio di questa settimana, che ha presentato la sua allegra parodia 3D di un'opera d'arte iconica, la Nascita di Venere(Redux). La stilosa scena 3D di Brady è stata portata in vita grazie alla sua potente GPU GeForce RTX 4090.

Lasciate che sia l’amore a guidare le vostre creazioni e partecipate alla nostra ultima challenge#ShareYourHeART. Condividete cosa significa San Valentino per voi attraverso una scena realizzata conNVIDIA Omniverse e usate l'hashtag per avere la possibilità di essere rintracciati e presentati. Inoltre, vi suggeriamo di guardate il lavoro dell'artista e illustratrice 3DTanja Langgner: ha creato un delizioso piatto con cuore di cioccolato per il contest #ShareYourHeART!

In aggiunta, NVIDIA Instant NeRF - descritta dal TIME Magazine come una delle migliori invenzioni del 2022 - offre ai creatori la possibilità di creare modelli 3D da immagini 2D quasi istantaneamente. Provatela voi stessi per vedere quanto può essere magica la creazione della vostra scena NeRF e partecipateal concorso NVIDIA Instant NeRF VR per avere la possibilità di vincere una GPU GeForce RTX 3090 Ti. Date un'occhiata all'Instagram dell'artista Paul Trillo per trovare un'ispirazione da sogno!

Inoltre, vi ricordiamo che è possibile scaricare l'ultimo driver NVIDIA Studio, che migliora le funzionalità delle app esistenti e riduce le operazioni ripetitive. ON1 NoNoise AI, un'applicazione che rimuove rapidamente il rumore delle immagini preservando e migliorando i dettagli delle foto, ha rilasciato un aggiornamento che accelera questo processo di una media del 50% sulle GPU RTX serie 40.

Infine, bloccate l’agenda perché la GTC è alle porte! I creatori di contenuti potranno partecipare alle sessioni consigliate per i creatori, le esercitazioni GTC di Omniverse e molto altro ancora, tutto gratuito previa registrazione. Cercate nelcatalogo delle sessioni GTC o date un'occhiata alle sezioni Media & Entertainment e Omniverse per sapere di più sui grandi interventi incentrati sui creatori.

Per ulteriori dettagli su questi incantevoli artisti e su tutte le novità raccontate, è possibile consultare il blogpost di questa settimana In the NVIDIA Studio

