UN CARNEVALE SUPER

Dopo anni di slittamenti e rinvii, finalmente le sfilate dei carri e i classici festeggiamenti di Carnevale tornano in grande stile. La voglia di divertirsi e passare gioiose ore in compagnia di parenti e amici è più alta che mai e Rubie’s, leader mondiale dei costumi e dei travestimenti per ogni occasione di festa, ha preparato tutto per vivere un carnevale molto speciale. Per l’occasione, ecco i costumi ispirati ai più famosi supereroi del mondo dei fumetti!



Da Iron Man a Batman, da Black Panther a Superman, c’è un personaggio adatto a tutti. A partire dalle tutine per i bambini più piccoli. Studiate appositamente per i bisogni pratici dei neonati e realizzate in tessuti caldi ma non ingombranti per i movimenti, sono fantastiche per creare nuovi ricordi e rendere memorabili i primi festeggiamenti dei piccoli! Per i più grandi, sono disponibili tute e accessori che trasformeranno in un istante tutti in forti eroi. Rubie’s ha l’obiettivo di non lasciare nessuno senza un costume e grazie alla linea adaptive, anche ragazzi e ragazze con disabilità possono trovare un travestimento adatto alle loro necessità. Grazie alla maggiore vestibilità e alla possibilità di essere indossati da seduti, sono perfetti per essere indossati con facilità e comodità per tutti.



Non resta altro che indossare il proprio costume e uscire all’insegna dell’avventura per un carnevale davvero speciale!



