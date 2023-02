FARMING SIMULATOR 22 - ANNUNCIATO IL GÖWEIL PACK

FARMING SIMULATOR 22 RENDE LA SEMINA VIRTUALE ANCORA PIÙ DIVERTENTE ANNUNCIATO IL GÖWEIL PACK

Il primo pack del secondo anno di Farming Simulator 22 rende la semina e la raccolta ancora più divertenti! Infatti, l’editore e sviluppatore GIANTS Software ha appena annunciato il Göweil Pack, in arrivo il 21 marzo per PC e console, che introduce nove nuovi macchinari agricoli e strumenti per estendere ulteriormente il cuore della propria attività agricola.



NUOVI MACCHINARI E POSSIBILITÀ CON GÖWEIL



Il produttore Austriaco Göweil è noto a livello internazionale per i suoi macchinari di alta qualità, resistenti e innovativi – in particolare la tecnologia per la pressatura e la raccolta in balle. Con il suo debutto nella serie di Farming Simulator, una vasta selezione di macchine e strumenti aggiunge nuove possibilità per gli agricoltori virtuali con un talento per l’imballaggio.



I giocatori ora sono in grado di trasformare molte più risorse in balle: insilato di mais, polpa di barbabietola da zucchero, mangime misto e molto altro possono essere compressi e imballati con macchinari high-tech come il Göweil LT-Master F115 o il VARIOMasterV140. Un piccolo ma sostanziale dettaglio per gli entusiasti della pressatura: saranno possibili anche la confezionatura in rete oltre al normale avvolgimento della balla.



MIGLIORATA LA QUALITÀ DELLA COMPRESSIONE



Operazioni dipendenti da risorse pressate/imballate possono estendersi ulteriormente grazie alla distribuzione di avvolgitrici per presse come la G4010 Q Profi per raggiungere un’elevata qualità delle balle prodotte, di forme e dimensioni diverse. Gli avvolgitori a rulli come il Göweil G1015 applicano ai caricatori frontali o agli attacchi a tre punti, trasportano, avvolgono e impilano le balle – con una singola ed efficiente macchina.



Buone notizie per gli agricoltori meno abili che devono inseguire spesso le loro balle: grazie all’aggiunta dell’avvolgitore di balle il rischio che le balle rotolino giù per la collina è quasi azzerato! È anche più semplice immagazzinarle – grazie alle nuove pinze per balle e alle forcelle per balle come la Göweil RBG e la BTGQU. Anche la qualità delle balle migliora notevolmente con i serbatoi opzionali di additivo per insilato per macchine come la Göweil G-1 F125 Kombi. Sono inclusi inoltre: la pressa a camera fissa G-1 F125 e l’avvolgitore per balle rotonde per rimorchio G5020 per arrotondare il fieno e avvolgerlo!



SOLO L’INIZIO DI UN ANNO PIENO DI CONTENUTI



Con il Göweil Pack GIANTS Software rilascia il primo di molti update ufficiali del 2023 e continuerà a pubblicare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.



Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One. Il Göweil Pack è disponibile per i pre-order e uscirà il 21 marzo prossimo.



È disponibile, anche, un Year 2 Season Pass, che include il Göweil Pack, tre pack aggiuntivi e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.



