HASBRO PRESENTA LE NUOVE ACTION FIGURES DI ANT-MAN

Il primo attesissimo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe sta per arrivare. Dal 15 febbraio in tutti i cinema debutterà Ant-Man and the Wasp: Quantumania.







In questa terza avventura con protagonista Scott Lang, il supereroe più piccolo del mondo Marvel dovrà viaggiare nel Regno Quantico incontrando nuove creature e temibili nemici. Hasbro, all'interno della sua linea Fan, presenta le nuove action figures ispirate ai protagonisti del film.







Altamente dettagliate, queste figure sono snodabili e includono accessori che permettono di esporle mettendole in posa. Da Ant-Man a The Wasp, fino al temibile Kang, ci sono proprio tutti!



