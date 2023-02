SALUMIFICI GRANTERRE COLLABORA CON SHOPFULLY

SALUMIFICI GRANTERREABBRACCIA LA SOSTENIBILITÀ

E CON SHOPFULLY PROMUOVE LE VENDITE IN NEGOZIO











Grazie alla partnership, la percentuale di utenti cheha dichiarato di aver comprato Gran Tenerone è cresciuta del +10,6% rispetto al periodoprecedente. Anche la brand awareness, misurata attraverso la BrandLift Survey di ShopFully, ha portato ottimi risultati

Sostenere la distribuzione dell’affettato di prosciutto cotto Gran Tenerone e di tutta la linea di affettati in ecopack di Granterree incentivarne le vendite in negozio: sono questi gli obiettivi raggiuntidalla partnership traSalumifici Granterre, nota azienda italiana di produzione di salumidi qualità, e ShopFully, tech company italiana leader europeo del Drive to Store presente in 12 paesi che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro. Il brand di salumi artigianali ha deciso di sostenere la distribuzione del nuovo packaging con meno 50% di plastica rispetto alle vaschette tradizionali con il supporto del digitale per dare voce in maniera efficace al suo avvicinamento alla sostenibilità, un aspetto sempre più importante per i consumatori.

Conl’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplacedi ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile –, la collaborazione ha registrato notevoli performance in termini di Drive to Store, incentivando le vendite in negozio. Infatti,il 40% dei consumatori coinvolti si è recato in negozio e la percentuale diutenti che ha dichiarato di conoscerne il nuovo packaging e di aver comprato il prodotto è cresciuta del +10,6%rispetto al periodo precedente alla campagna. L’utilizzo della Brand Lift Survey di ShopFully, sottoposta ai consumatori in due fasi (prima e dopo la campagna), ha permesso di misurare in maniera precisa l’impatto positivo della campagna sulla percezione dei prodotti e sulla notorietà del brand,che ha registrato un aumento del +8,4%.

Il presidio dei diversi canali digitali impiegati ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi risultati, permettendo a Salumifici Granterre di intercettare il target desiderato, coinvolgendolo dalla ricerca delle informazioni online fino al momento dell’acquisto all’interno del punto vendita.

“È stato per noi un piacere collaborare con una realtà di spicco come SalumificiGranterre, lavorando insieme a una strategia efficaceper la comunicazione del packaging sostenibile emonitorando i risultati sia in termini di traffico in negozio che di sell-out. Conl’utilizzo della nostra piattaforma tecnologica e dei nostri marketplace proprietari, abbiamo fornito il migliore supporto al cliente per aiutarlo a raggiungere gli obiettivi di business prefissati.” ha commentato Marco Durante, VP Sales & Marketing di ShopFully.

“Siamo molto soddisfatti di esserci affidati a ShopFully per il

supporto alla distribuzione della gamma di prodotti Granterre Ecopack. G uardando gli ottimi risultati ottenuti dalla partnership, siamo sempre più convinti che il digitale sia il miglior mezzo per comunicare la sostenibilit à del packaging dei nostri prodotti e per impattare positivamente sulla percezione dei consumatori nei confronti del prodott o .”

ha aggiunto

Alessandra Princi, Trade Marketing & Sell Out Director di Salumifici Granterre

.

Altre News per: salumificigranterrecollaborashopfully