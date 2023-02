PANINI COMICS presenta - L’ARTE E IL MAKING OF DI HOGWARTS LEGACY

Lo splendido artbook che svela i dietro del quinte del gioco con interviste, bozzetti, illustrazioni e molto altro - In uscita oggi

I fan sono in trepidazione: è in uscita oggi, 10 febbraio, Hogwarts Legacy, l’epico gioco di ruolo immersivo d’azione ambientato nel mondo magico di Harry Potter sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Per immergersi nelle varie fasi che hanno portato alla realizzazione dell’attesissimo gioco, il volume da non perdere è L’arte e il making of di Hogwarts Legacy, artbook edito da Panini Comics e disponibile in fumetteria, libreria e su panini.it in contemporanea con l’uscita del videogame.

Con le sue oltre 250 pagine, questo splendido artbook porterà tutti i lettori dietro le quinte del gioco, grazie alle interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, schede descrittive e curiosità sui professori e il personale della scuola, rendering e illustrazioni che catapulteranno gli appassionati nella creazione di un’esperienza di gioco unica.



Un volume ricco di informazioni, illustrazioni e magia, un perfetto compendio che accompagnerà i fan di Harry Potter nella scoperta di Hogwarts Legacy.

Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo d'azione open world ambientato nel mondo magico del 1800. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.







Hogwarts Legacy per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC è disponibile da oggi, mentre arriverà su PlayStation4 e Xbox One il 4 aprile e su Nintendo Switch il 25 luglio.

