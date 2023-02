Paris Hilton aspetta i fan in The Sandbox per festeggiare San Valentino nella sua isola tropicale









A Parisland, la nuova destinazione inaugurata dalla socialite nel Metaverso, i giocatori potranno partecipare a un divertente reality show in cui bisogna trovare il vero amore





The Sandbox, uno dei principali mondi virtuali di gioco decentralizzati oltre che sussidiaria di Animoca Brands, e la società globale di intrattenimento 11:11 Media hanno annunciato oggi che celebreranno il giorno di San Valentino nel metaverso con Parisland, avventura romantica ambientata su un’isola tropicale, impreziosita dalla presenza di Paris Hilton. Nella nuova esperienza, che sarà disponibile esclusivamente in The Sandbox, i giocatori parteciperanno a un reality show di incontri in-game condotto da Paris Hilton, dove interagiranno con cinque potenziali partner romantici.

Dal 13 febbraio al 13 marzo 2023, i giocatori potranno entrare a Parisland, l’isola più romantica del mondo, e guadagnare ricompense speciali partecipando al reality show di Paris Hilton. Tra la scelta della fede e dell’abito nuziale, la ricerca dei segreti della ricetta del celebre Love Burger e il flirt con altri concorrenti, i giocatori dovranno anche prendere la decisione più difficile di tutte: trovare il proprio vero amore. Quando i giocatori avranno completato tutte le missioni e fatto la propria scelta, potranno godersi un matrimonio favoloso e ballare tutta la notte con Paris Hilton che farà la DJ appositamente per gli sposini.





“Non riesco a pensare a un modo migliore per rischiarare i mesi invernali di una romantica fuga di San Valentino nel metaverso sull’isola tropicale di Paris Hilton”, dichiara Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox. “Parisland offre una fuga da sogno verso spiagge assolate, romanticismo spensierato ed emozioni genuine mentre scopri e corteggi il tuo partner romantico e festeggi il lieto fine con un matrimonio in grande stile”.

“Siamo entusiasti nel celebrare un altro viaggio nel metaverso: questa volta entreremo in The Sandbox con la missione di aiutare le persone a trovare l’anima gemella”, spiega Cynthia Miller, che guida la strategia per il Web3 e il metaverso per 11:11 Media. “Questo accordo segna un altro momento decisivo per Paris e 11:11 Media, mentre continuiamo a sviluppare esperienze innovative e interattive che consentono al pubblico di nuova generazione di connettersi con i brand e le celebrity”.

In parte immobiliare virtuale, in parte parco di divertimenti, The Sandbox abbraccia pienamente l’idea del metaverso come uno spazio digitale condiviso continuo in cui mondi ed eroi si incontrano per creare magie. Quella con Paris Hilton si unisce a oltre 400 partnership esistenti tra cui ZeptoLab, Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties. Queste alleanze seguono la visione del team di The Sandbox di consentire ai giocatori di creare le proprie esperienze utilizzando personaggi e mondi sia originali che celebri.

