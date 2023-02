SWISSRELUX - parte la prima edizione della Borsa dell’orologio

SWISSRELUX, ufficializzate le nuove date della prima edizione della Borsa dell’orologio di secondo polso: l’evento si terrà a Lugano dal 12 al 15 ottobre 2023

Dal 12 al 15 ottobre 2023 debutta a Lugano il 1° evento svizzero dedicato al mondo dell’orologeria. Quattro giornate di mostra-mercato consacrate a questi oggetti iconici tra vintage, ricondizionato, pezzi da collezione e da investimento e brand di fama internazionale.

L’evento 100% Swiss Made sarà un punto di riferimento internazionale per i watch lovers, i collezionisti e appassionati in cerca di novità, professionalità e unicità per l’acquisto di pezzi unici e di valore proprio a ridosso delle festività natalizie.

In contemporanea con SwissReLux si svolgerà l’evento LuganoLifeStyle, che tradizionalmente attira un pubblico di oltre 40.000 visitatori.

L’evento presenterà un ricco calendario di talk, incontri e corsi sull’orologio vintage e contemporaneo tenuti da esperti, dealers e influencer dei segnapolso.

L’evento Swiss Made si svolgerà presso il Centro Esposizioni dell’iconica Lugano, città dal respiro internazionale e tradizionalmente meta d’interesse per il mondo dei segnatempo.

SwissReLux sta suscitando grande interesse a livello internazionale; molte sono le candidature per la partecipazione e diverse realtà hanno appoggiato questo nuovo evento attraverso la loro Partnership.

Tutti i dettagli dell’evento sono online sul sito ufficiale: https://swissrelux.ch/





Altre News per: swissreluxparteprimaedizionedellaborsadell’orologio