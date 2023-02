BLOOD BOWL 3, UN FINALE EPICO

Mentre i media statunitensi sono concentrati sull'annuale finale dei playoff di football in programma questa domenica, l'evento sportivo più seguito della Visione Cabal, il Blood Bowl, è già in pieno svolgimento con l'epica partita tra i Baroni di Bogenhafen e i Greenskin della Valle del Tuono. Il primo tempo è stato feroce, con Orchi e Troll che hanno mostrato i muscoli per prevalere in campo. Sono state prese (o schiacciate) più teste che palloni. I famosi telecronisti di Blood Bowl, Jim e Bob, sono qui per aggiornarci in tempo reale sulle azioni del secondo tempo!

Date un’occhiata al nuovo trailer di Blood Bowl 3: Bogenhafen Barons VS Thunder Valley Greenskins

Con le regole aggiornate all'ultima edizione del leggendario gioco da tavolo, Blood Bowl 3 è il suo fantastico adattamento videoludico. Al momento del lancio il gioco conterrà 12 fazioni - quattro delle quali saranno giocabili per la prima volta in un videogioco di Blood Bowl - ciascuna con caratteristiche uniche e contenuti correlati, modalità per giocatore singolo e multigiocatore e un livello di personalizzazione mai visto prima. Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione che porterà nuove ricompense sbloccabili nel Blood Pass e una nuova fazione giocabile.

Blood Bowl 3 è ora disponibile per il preordine!

Blood Bowl 3 sarà disponibile su Steam, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One e Xbox Series X/S il 23 febbraio 2023. La versione per Nintendo SwitchTM uscirà in un secondo momento.

