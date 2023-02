DRIFTCE - nuovo simulatore di corse per Playstation e Xbox

505 Games insieme al rinomato sviluppatore di giochi automobilistici ECC Games S.A. - noto per Car Mechanic Simulator e GearShift - ha rivelato DRIFTCE, un nuovo simulatore di corse in arrivo nella primavera del 2023 per le console Xbox e PlayStation.



Mettiti al volante di una delle 12 migliori auto da drift del pianeta (perfettamente riprodotte in ogni particolare su licenza ufficiale) tra cui la Toyota AE86, la Mazda MX5 e la BMW E46 M3.



Impara a dominare le curve di più di una dozzina di piste ricreate attraverso la tecnologia Laserscan, tra cui la nuova pista del Monte Haruna e quelle precedentemente incluse in DRIFT21.



Personalizza la tua auto da drift con 1800 componenti sostituibili, inclusi motori, sospensioni, ruote e carrozzerie. Avrai, inoltre, la possibilità di creare una macchina vincente, unica nel suo genere, scegliendo anche i colori delle livree e aggiungendo decalcomanie stilizzate. Lascia i rivali nella polvere in single player e in multiplayer nelle modalità modalità Carriera, Gara veloce, Sandbox, Free Ride, Corsa in Solitaria, Time Attack e Gymkhana.



