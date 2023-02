SAVE THE DATE: NACON CONNECT, 9 MARZO 2023

NACON è orgogliosa di annunciare una nuova edizione della sua conferenza online, NACON Connect.



Quest’anno con una line-up particolarmente ricca (più di 25 giochi sono previsti per il 2023), durante la conferenza NACON rivelerà molte informazioni sui giochi in arrivo. La NACON Connect sarà anche l'occasione per mostrare il gameplay di diversi titoli.

In questa edizione, la categoria Racing sarà rappresentata solo da TT3: Ride on the Edge. I giocatori potranno vedere nuovi filmati di diversi giochi a tema azione e avventura, tra cui RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood e Ravenswatch. Vedranno anche alcuni dei cataloghi dei giochi sportivi e di simulazione.

Visitate i canali ufficiali di NACON il 9 marzo alle 19:00 CET / 10:00 PST per seguire gli annunci e interagire in diretta. #NACONCONNESSO

Altre News per: savedatenaconconnectmarzo2023