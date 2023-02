LA STAGIONE 3 DI OVERWATCH 2 INIZIA IL OGGI

NUOVA MAPPA DI CONTROLLO, ANTARTIDE, ONE-PUNCH MAN COLLAB, DATING SIMULATOR LOVERWATCH E ALTRO ANCORA!

La Stagione 3 inizia il 7 febbraio portando con sé una un sacco di nuovi contenuti, tra cui la nuova mappa di Controllo Antartide, un nuovo Pass Battaglia a tema mitologia asiatica con un modello mitico per Kiriko, l'evento di gioco Ultra Valentino che prevede anche LoverWatch, un dating simulator di Overwatch su browser, nonché una collaborazione tra franchise, la prima di Overwatch 2. Come se non bastasse, farà ritorno anche la Sfida Pachimarzo!



Continua a leggere per avere una panoramica sul matchmaking, la modalità competitiva e i cambi al bilanciamento che stiamo apportando nella Stagione 3, un'anteprima di ciò che puoi aspettarti dalle prossime patch e più informazioni sul ritorno dell'Overwatch World Cup! La Stagione 3 introduce anche la modalità Workshop con nuovi strumenti di moderazione automatica assieme a vari miglioramenti all'accessibilità. Cominciamo!

Nuova mappa di Controllo, Penisola Antartica



La modalità Controllo ottiene la sua prima mappa di Overwatch 2 a forma della gelida Antartide! Abbiamo già visitato la struttura principale di Ecobase: Antartide, come visto nel filmato In marcia di Mei, ma la stazione della Penisola Antartica è una tundra piena di trascorsi con diverse storie ancora da raccontare. Questa mappa di Controllo tutta innevata prevede dei panorami unici, tra cui una nave rompighiaccio e una stazione di trivellazione sotterranea Con un sacco di strade secondarie e dei punti rialzati di vantaggio sopra le zone e gli obiettivi più trafficati, non vediamo di come si evolverà il meta in questo gelido campo di battaglia!

Tema della mitologia asiatica e modello mitico di Kiriko



Overwatch ha spesso esplorato e celebrato le culture esistenti di tutto il mondo, com'è possibile capire dal nostro parco di eroi provenienti dalla Corea, dal Giappone e dalla Cina. Siamo entusiasti di annunciare che il tema della Stagione 3 esplorerà la mitologia asiatica! Questa stagione prevede alcuni dei modelli più esotici di sempre, di cui alcuni sono collegati all'universo di gioco in modi che siamo certi saranno adorati da chiunque.



Completa il Pass Battaglia Premium per sbloccare il modello mitico Kiriko Amaterasu, ispirato alle varie divinità della mitologia giapponese, con personalizzazioni combinabili a tema luna, mare e tempeste. I nostri bozzettisti si sono divertiti un sacco nel realizzare gli effetti grafici di questo modello, che include un copricapo a tema e un nuovo aspetto per lo Spirito Volpe di Kiriko.



Più ricompense, più frequenti



La Stagione 3 migliorerà le prime due offrendo ancora più ricompense, anche solo per accedere e giocare. Aspettati 10 gradi aggiuntivi di ricompense nel percorso gratuito e ben 1.500 crediti da spendere a piacere nella Galleria eroi. Abbiamo aggiunto altri 500 crediti anche al percorso premium.



Abbiamo reso disponibili all'acquisto quasi tutti i modelli epici e leggendari presenti prima dell'uscita di Overwatch, 300 in totale, nella Galleria eroi, tramite le Monete di Overwatch o i crediti. Abbiamo anche abbassato il prezzo di quei modelli leggendari da 1.900 crediti a 1.500.



In totale, offriremo quattro modelli ottenibili esternamente al Pass Battaglia tramite eventi di gioco e forniremo a giocatori e giocatrici una grossa mano d'aiuto per gli altri oggetti ottenibili in questa stagione. Tra questi vi è un portafortuna medaglia d'oro per il solo fatto di aver fatto accesso tra il 7 e il 20 febbraio per festeggiare l'Overwatch World Cup, un'icona giocatore Hanzo Cupido per aver fatto accesso durante il prossimo evento Ultra Valentino e un modello leggendario di OW2 ottenibile in seguito nella stagione dalla nostra collaborazione tra franchise. Condivideremo maggiori dettagli su come giocatori e giocatrici potranno ottenere ogni modello e le altre ricompense in prossimità della pubblicazione dell'evento.



Inoltre, regaleremo i primi cinque gradi di ricompense del Pass Battaglia della Stagione 3 semplicemente per aver effettuato l'accesso durante la prima settimana! Resta con noi per i Twitch Drop nel corso della stagione per supportare la nostra community di streamer e ottenere ancora più oggetti cosmetici che abbiamo in serbo per te. A marzo potrai aspettarti il ritorno della Sfida Pachimarzo, che prevede ancora più ricompense! Puoi trovare ulteriori informazioni su questi eventi e le date esatte qua sotto. LoverWatch, il dating simulator (13-28 febbraio), e l'evento Ultra Valentino (14-28 febbraio)



C'è amore nell'aria! L'evento Ultra Valentino partirà il giorno di San Valentino di quest'anno, con una modalità a tempo limitato 4v4 Hanzo e delle sfide a tema supporto per farti ottenere due modelli epici assieme ad altre ricompense. Inoltre, non perderti LoverWatch, il dating simulator, in uscita per la prima volta in Overwatch 2 il 13 febbraio!



LoverWatch un dating simulator testuale non canonico in cui giocatori e giocatrici potranno scegliere tra due potenziali percorsi di appuntamento: Mercy o Genji. Ti verranno proposte opzioni di dialogo per interagire con l'eroe scelto e riceverai anche assistenza da Cupido in persona (sospettosamente simile a Hanzo). Sblocca il finale segreto e otterrai un highlight azione migliore della partita a tema!



Una volta disponibile, potrai giocare a LoverWatch sul sito https://www.Loverwatch.gg, disponibile solo su client web. L'esperienza di gioco sarà disponibile fino al 28 febbraio in coreano, giapponese, spagnolo, tedesco, francese e inglese. Il tempo di gioco previsto è di 30 minuti.

Collaborazione One Punch Man (7 marzo - 6 aprile)



Cento flessioni! Cento addominali! Cento piegamenti! E infine 10 chilometri di corsa! In ogni singolo giorno dell'anno! Siamo lieti di annunciare che abbiamo collaborato con l'anime giapponese One Punch Man, la nostra prima collaborazione tra una grande IP e Overwatch 2, per portare nuovi modelli e oggetti cosmetici in gioco durante questa stagione! Insieme abbiamo realizzato una serie di oggetti cosmetici tratti dall'acclamatissimo anime, tra cui il modello Doomfist Saitama. Riveleremo ogni oggetto prima dell'uscita il 7 marzo, di cui uno di essi è un modello leggendario ottenibile tramite sfide a tema.

Ritorno della Sfida Pachimarzo (21 marzo - 4 aprile)



Pachimarzo è tornato con una modalità di gioco a tempo limitato con uccisione confermata, nonché una marea di ricompense, tra cui un modello epico, sei icone giocatore Pachimarzo, un portafortuna e una cartolina! Ottieni un'icona giocatore Roadhog Pachimari semplicemente accedendo al gioco durante l'evento e poi completa sfide a tema per ottenere il modello epico Roadhog Pachimari prima della fine dell'evento il 4 aprile.



Bilanciamento, matchmaking e miglioramenti generali



Le note della patch della Stagione 3 saranno pubblicate più tardi in data odierna. Raggiungici su Twitch alle 21:00 CET per approfondire la discussione sui cambi al bilanciamento in arrivo questa settimana. Con noi ci saranno il capo progettista eroi Alec Dawson e anche A_Seagull, per scoprire assieme chi è stato depotenziato, chi potenziato e che cosa significano questi cambi per te. Nel frattempo, ecco un breve sunto dei cambi più rilevanti:



Il totale di salute per tutti i tank sarà più basso in qualsiasi modalità di gioco che non preveda una coda ruoli, in modo da regolare la potenza di quegli eroi nelle modalità di gioco in cui è possibile avere più volte lo stesso eroe nella stessa squadra. I valori di salute dei tank resteranno gli stessi giocando in qualsiasi modalità con la coda ruoli abilitata. La carica massima di Ultra conservata al cambio dell'eroe è stata ridotta dal 30% al 25%. Mercy sta venendo depotenziata e buona parte degli eroi di supporto stanno ricevendo cambi al bilanciamento minori. Infliggere danni ai nemici con l'Ultra di Ramattra ora rallenta la durata del timer anziché interromperlo del tutto.



Abbiamo anche apportato diversi miglioramenti generali al matchmaking e alla modalità competitiva, come descritto nel nostro recente articolo. Ecco il sunto:



Il sistema d'abbinamento sarà aggiornato in modo che i singoli ruoli di entrambe le squadre risultino di grado simile. Per esempio, entrambi i tank dovrebbero essere abbinati l'un l'altro a un grado più simile di prima, idem per gli altri ruoli. Il grado competitivo sarà aggiornato ogni 5 vittorie o 15 sconfitte. Stiamo aggiornando l'interfaccia nella patch di metà stagione della Stagione 3, in modo che i progressi sull'aggiornamento della classifica siano sempre disponibili. Inoltre, sempre con la patch di metà stagione, i giocatori e le giocatrici della classifica Top 500 vedranno aggiornarsi la posizione dopo ogni partita anziché dopo 5 vittorie o 15 sconfitte.



In seguito, con la Stagione 4, rimuoveremo l'azzeramento del grado e il decadimento del grado, avendo capito che si tratta di un'esperienza fastidiosa e causa di problemi a giocatori e giocatrici. Vogliamo continuare a migliorare l'esperienza del matchmaking e della modalità competitiva, per cui continua a farci avere feedback!

Festeggiamenti dell'Overwatch World Cup



Tutto è pronto! Sono stati annunciati tutti i 36 paesi partecipanti all'Overwatch World Cup e ora sono in corso le selezioni per il Comitato di Competizione. Segui Overwatch e Path to Pro su Twitter per aggiornamenti; in questi canali riveleremo il comitato definitivo e i gruppi di giocatori e giocatrici. Visita il nuovo sito web appena pubblicato per sapere come farti coinvolgere e per scoprire la Prova della World Cup, la Sfida Carta Jolly che permetterà a ulteriori squadre di candidarsi, nonché le sfide della classifica della Stagione 3! Forniremo maggiori informazioni sull'OWWC nel corso dell'anno, incluso come e quando poterla seguire.

Ritorno del Workshop e strumenti di moderazione



La Stagione 3 riporta in auge i nostri avanzati strumenti del Workshop per creatori e creatrici di partite personalizzate. Nel farlo, vogliamo anche assicurarci che le partite personalizzate restino sicure e godibili per chiunque. Ecco perché stiamo implementando una nuova tecnologia di moderazione, che rimuoverà automaticamente eventuali partite personalizzate con titoli o contenuti inappropriati, adoperando anche eventuali restrizioni o provvedimenti sull'account verso chi crea e pubblica quel tipo di contenuti. Se vedi una partita personalizzata inappropriata, segnalala! Puoi trovare maggiori informazioni nel nostro recente aggiornamento Matrice Difensiva.

Modalità streamer e miglioramenti all'accessibilità



A partire dalla Stagione 3 stiamo introducendo anche la protezione degli streamer, che giocatori e giocatrici potranno attivare o disattivare tra le opzioni Social del menu Impostazioni. La protezione degli streamer ti permette di nascondere il tuo BattleTag e quelli dei tuoi compagni e compagne di gioco, la chat, i codici di replay e la quantità di tempo passata in coda, permettendoti inoltre di impostare un tempo di ritardo prima che il gioco inizi a cercarti una partita. Per scoprire di più sulla modalità streamer, controlla sempre il recente aggiornamento Matrice Difensiva.



Inoltre, sempre nel menu Impostazioni, abbiamo apportato alcuni miglioramenti all'accessibilità, qui elencati:



Miglioramenti alle opzioni dei sottotitoli per permettere di scalare il testo, alle icone ritratto dei personaggi, al nome dell'interlocutore, al cambio di colore del testo, al cambio di colore dello sfondo e all'anteprima dei sottotitoli. Aggiunta la possibilità di ridimensionare il cursore del mouse su PC. Aggiunta un'impostazione per selezionare colore personalizzati per la formazione e per gli avvisi nell'interfaccia, visualizzabili in anteprima prima di salvarli per facilitare l'impostazione.



Buona fortuna sul campo di battaglia. Speriamo che anche tu sia entusiasta quanto noi per questa stagione! Facci sapere cosa pensi delle modifiche e continueremo a comunicare per rendere Overwatch 2 il miglior gioco che è in grado di diventare.



