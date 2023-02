Yu-Gi-Oh! World Championship - annunciata l’edizione 2023

Konami è lieta di annunciare il ritorno dello Yu-Gi-Oh! World Championship, prestigioso torneo internazionale che incoronerà i migliori Duellanti al mondo.

Dopo gli eventi globali degli ultimi anni, Yu-Gi-Oh! World Championship torna a distanza di quattro anni dalla sua ultima incarnazione. L’edizione 2023 organizzata da KONAMI avrà luogo il prossimo agosto in Giappone.

Lo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 sarà caratterizzato da tre distinti tornei: Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Maggiori informazioni relative alle qualifiche per lo Yu-Gi-Oh! World Championship saranno presto svelate online sui canali ufficiali. Per tutti i dettagli, visitate il sito ufficiale.

Infine, KONAMI è entusiasta di presentare uno speciale trailer promozionale dedicato al 25° anniversario del gioco di carte Yu-Gi-Oh!

Il gioco di carte Yu-Gi-Oh! celebrerà il suo 25° anniversario il 4 febbraio 2024. Oggi, Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI e i titoli digitali, tra cui Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, sono amati da milioni di fan in tutto il mondo. Per celebrare 25 anni di Duelli, KONAMI lancerà un esclusivo progetto per il 25° anniversario nel 2023, con il rilascio di prodotti commemorativi e una serie di altre promozioni in tutto il mondo.

KONAMI svelerà presto tutte le informazioni sul progetto. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

Altre News per: worldchampionshipannunciatal’edizione2023