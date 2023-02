The Sims 4 annuncia l’espansione Crescendo Insieme

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi l’espansione di The Sims 4 Crescendo insieme, in cui i giocatori vengono introdotti in una nuovissima città, hanno l'opportunità di esplorare i legami familiari attraverso diverse dinamiche e interazioni dei Sim, e vedono i loro Sim crescere da una nuova fase di vita infantile fino all'età adulta, il tutto aggiungendo nuove pietre miliari all'interno delle loro famiglie. I giocatori avranno la possibilità di portare la famiglia del loro Sim a esplorare la pittoresca cittadina sulla baia e sperimentare più interazioni familiari che mai. Grazie alla nuova funzione di compatibilità sociale, ci sono nuovi modi di socializzare che porteranno a relazioni più significative. I giocatori potrebbero anche notare che il loro bambino mostra un comportamento nuovo o raggiunge un traguardo importante. Con così tante cose da fare e da scoprire, l’espansione di The Sims 4 Crescere insieme porterà i giocatori ad abbracciare i momenti speciali della famiglia. Ecco cosa i giocatori possono aspettarsi dall’espansione Crescendo insieme di The Sims 4: Una città tutta nuova! I giocatori vengono introdotti a San Sequoia, la città sulla baia di The Sims 4

Un gameplay più approfondito con l’introduzione dei neonati

Più interazioni e dinamiche familiari

Tutte le nuove pietre miliari che influiscono sulla crescita di un Sim. Per saperne di più sull’espansione Crescendo insieme di The Sims 4, visitate: https://ea.com/games/the-sims/ news/ thesims4growingtogetherguidedt our I neonati saranno disponibili per tutti i giocatori nell'aggiornamento del gioco base di The Sims 4 il 14 marzo. Per saperne di più su questa nuova era e su come l’espansione Crescere insieme aggiungerà altre novità che cambieranno il modo di giocare con i neonati, sintonizzatevi venerdì 3 marzo alle 20:00 CET su Twitch e YouTube.

