Annunciato lo Stealth Adventure STEEL SEED

Quando l'umanità minaccia il proprio futuro, le macchine devono intervenire

Storm in a Teacup presenta un primo sguardo all'azione Stealth Adventure STEEL SEED

Lo studio di sviluppo italiano Storm in a Teacup è entusiasta di condividere un primo assaggio di STEEL SEED, il suo prossimo progetto che fa seguito alla storica avventura horror del 2019, Close to the Sun.

Sono passati migliaia di anni da quando la razza umana ha portato il pianeta sull'orlo della distruzione, costringendo le macchine IA a prendere tutti i mezzi necessari per salvarne un certo numero. Nascosti in profondità sotto la superficie terrestre, gli ultimi sopravvissuti sono tenuti al sicuro, ma si è presentata una nuova minaccia.

È umano? O Macchina? E cosa significa per i resti della Razza Umana e per i loro guardiani macchina?

Dai un'occhiata al trailer di presentazione ufficiale di STEEL SEED qui - https://youtu.be/D8oCIMeZnLs

Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO e direttore creativo di Storm in a Teacup, ha dichiarato: “STEEL SEED rappresenta il progetto più impegnativo fino ad ora per Storm in a Teacup, caratterizzato sia da un variegato sistema di combattimento/stealth che da una narrazione incredibilmente profonda ed emotiva. STEEL SEED è un viaggio epico che metterà alla prova la tua umanità.”

STEEL SEED è una versione di Storm in a Teacup dei giochi Stealth/Azione in arrivo su PC, PlayStation 5 e console Xbox Series X/S nel 2024.

