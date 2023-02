Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy: ultima tappa 5 febbraio

I n arrivo la terza e ultima tappa di una delle sfide online targate Nintendo più amate di sempre dagli appassionati di corse su due e quattro ruote, il Seasonal Circuit Italy. Potranno gareggiare proprio tutti, sia sulle piste disponibili all’interno di Mario Kart 8 Deluxe sia su quelle contenute nel Pass percorsi aggiuntivi.



Per l’occasione, in palio premi esclusivi Seasonal Circuit e tante ricompense firmate LEGO e Big Ben Interactive.

Per partecipare basterà usare il codice torneo: 4385-2096-9771

È tempo di tornare in pista per partecipare all’ultima tappa del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, la coloratissima e attesissima competizione online su 2 e 4 ruote con il videogioco record di vendite della famiglia di console Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe. Il torneo si terrà domenica 5 febbraio in una finestra di tempo che, solo per questa speciale occasione, resterà aperta dalle 18:00 alle 22:00.







Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi, infatti, potrà lanciarsi nelle corse all’ultimo guscio incluse esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra. Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 4385-2096-9771 nell' apposita sezione del menù di gioco, tutte le informazioni e le istruzioni del caso sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo.







Nessuno è escluso dal grande finale che metterà in palio premi mai visti prima per chiudere in bellezza questa entusiasmante stagione: accendere i motori e sfrecciare verso il traguardo non è mai stato così semplice grazie alla familiarità dei controlli e alla varietà di personaggi e mezzi disponibili per trovare e soddisfare il proprio stile di corsa preferito, in solitaria o in compagnia dei propri amici.

Non sarà indispensabile aver partecipato alle tappe precedenti del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy per occupare un posto sulla linea di partenza dell’appuntamento di questa domenica e saranno i primi dieci giocatori ad aggiudicarsi uno dei ricchissimi premi messi in palio in collaborazione con LEGO e Big Ben Interactive.







Oltre alle speciali ricompense celebrative del Seasonal Circuit, i piloti più temerari potranno aggiudicarsi pezzi da novanta come i set LEGO Il Potente Bowser (al 1° posto), il Castello di Peach (al 2° posto) o il set Peach Gatto e Torre Ghiacciata (al 3° posto). Dal 4° all’8° posto i giocatori potranno portare a casa il Case Big Ben NNS50GR, mentre al 9° e al 10° classificato andrà un esclusivo cappellino del Seasonal Circuit. In ogni caso, a tutti i partecipanti alla competizione verranno attribuiti 50 punti di platino che potranno essere usati per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo.

L’ultima occasione per partecipare a questa edizione del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sarà domenica 5 febbraio a partire dalle 1 8:00 e l’evento sarà gratuito e aperto a tutti: pronti, partenza, via!

