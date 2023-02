Dixit, nuovo classico gioco da tavolo, incontra l’Universo Disney

Magico gioco di immagini e narrazione, basato sul mondo Disney

84 carte nuove e splendidamente illustrate da Natalie Dombois

Compatibile con i giochi e le espansioni passate e future appartenenti all’universo Dixit

6 personaggi in legno

6 plance per votare

Tavolo da gioco

6 slot per le carte

1 Regolamento

Si gioca utilizzando le stesse regole del gioco base ed è incluso il nuovo materiale della versione refresh di Dixit da 3 a 8 giocatori

Da 3 – 6 giocatori

Età minima consigliata dagli 8 anni in su

Durata media ~ 30 minuti

Oggi, l'innovativo editore di giochi da tavolo Libellud ha annunciato la sua prima collaborazione con Disney, la principale società di intrattenimento al mondo, con l'introduzione di Dixit Disney. Questo nuovo gioco autonomo nell'universo Dixit si basa sugli amati temi e famosissimi personaggi che si trovano nei film Disney e Pixar.Dixit Disney è un gioco di narrazione, interpretazione e congetture, molto semplice e allegro. I giocatori saranno messi alla prova e deliziati quando riveleranno una serie di carte con splendide immagini a tema Disney. Essi dovranno entrarvi in relazione attraverso un'affermazione enigmatica incentrata su una delle carte rivelate. Trovare l'immagine corretta permetterà di ottenere punti. Con 84 nuove carte basate sugli iconici film Disney e Pixar, da Steamboat Willie a Red, Dixit Disney saprà conquistare tutti i giocatori.L'incantevole opera d'arte dell'illustratrice Natalie Dombois ha richiesto due anni per essere completata. La creazione delle 84 carte (ciascuna basata su uno degli 84 film Disney e Pixar) si è basata su un processo meticoloso, composto da più fasi e che ha coinvolto l’intero team di Libellud: oltre 500 proposte scritte! Le immagini finali rendono omaggio ai temi iconici Disney, pur rimanendo fedeli ai concetti strutturali dell'universo Dixit."Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione", afferma Mathieu Aubert, Responsabile dello Studio Libellud. “Dixit Disney riunisce due marchi amati, che condividono valori di creatività, ispirazione e impegno per la qualità. Questa partnership e l'opportunità di creare opere d'arte dall'universo Disney sono un sogno diventato realtà e non vediamo l'ora di portare il gioco ai fan di tutto il mondo".Un modo coinvolgente per passare il tempo in contatto con la famiglia e gli amici, Dixit Disney sarà disponibile per l'acquisto nell'autunno del 2023 a un prezzo consigliato di 34,99 €.Dixit Disney – Caratteristiche e componenti principali

Sull'universo di Dixit

Dixit è un incantevole gioco di carte creato dal game designer Jean-Louis Roubira. Caratterizzato dalle splendide ed eteree illustrazioni dell'artista Marie Cardouat, Dixit immerge i giocatori in un mondo di immaginazione e narrazione. Con oltre una dozzina di premi vinti, tra cui lo Spiel des Jahres 2010 e l'As d'Or 2009, Dixit vi invita a scoprire 84 illustrazioni oniriche e a condividere le vostre interpretazioni con gli altri giocatori. Accessibile ed elegante, Dixit è un gioco perfetto da giocare con la famiglia e gli amici per esplorare la propria creatività e imparare a conoscere i propri cari da una prospettiva completamente nuova.

