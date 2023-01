KONAMI SVELA GLI OTTO CLUB PROTAGONISTI DELL’eFootball CHAMPIONSHIP PRO 2023





KONAMI è orgogliosa di annunciare l'edizione 2023 dell’eFootball Championship Pro, con una nuova rosa di club e l'atteso ritorno di Milan e Inter. Selezionati tra l'élite del calcio mondiale, i club coinvolti daranno vita a un'agguerrita competizione.





Gli otto club

L'edizione 2023 dell’eFootball Championship Pro vede il ritorno di FC Barcelona, Manchester United, FC Bayern Munich, Arsenal FC, AS Roma e i campioni del 2022 AS Monaco.

A questi si aggiungono anche due dei nuovi club partner di KONAMI: AC Milan e FC Internazionale Milano.

Ritorno delle competizioni offline

Per la prima volta in tre anni, il 2023 vedrà il ritorno delle competizioni offline nell’eFootball™ Championship Pro. Tutti i match si terranno in presenza a Barcellona, in Spagna.

A differenza dell'edizione 2022, il campionato durerà quattro mesi e sarà caratterizzato da una formula più dinamica e progressiva, fino a giungere alla fase finale a eliminazione diretta e all’incoronazione dei vincitori.





Programma completo delle partite

Regular League

Matchday 1: 11 febbraio 2023

Matchday 2: 4 marco 2023

Matchday 3: 18 marzo 2023

Matchday 4: 8 aprile 2023

Matchday 5: 22 aprile 2023

Matchday 6: 13 maggio 2023

Matchday 7: 27 maggio 2023

Knockout Stage:

24 giugno 2023

Partecipate e vincete alla grande con eFootball Championship Pro

Durante il campionato ci saranno due diversi omaggi per i fan che parteciperanno all'eFootball Championship Pro.

In primo luogo, chi guarderà la prima giornata di gara in streaming su YouTube, collegandosi tramite il banner CP in-game, avrà la possibilità di vincere 2.000 punti eFootball. La promozione sarà attiva dalle 13:00 dell'11 febbraio alle 02:59 del 16 febbraio.

In secondo luogo, grazie al Victory Giveaway, i fan potranno vincere merchandising ufficiale delle squadre coinvolte in base alle prestazioni dei club all'interno del torneo. Tutti i dettagli saranno presto pubblicati online e sui profili social ufficiali di eFootball™ e dei club.









Informazioni su eFootball

eFootball è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI "PES". Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili.

eFootball è una piattaforma in continua evoluzione con l'obiettivo di massimizzare il divertimento e l'accessibilità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

