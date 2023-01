GOLDENEYE 007 ONLINE ARRIVA SU SWITCH

L'iconico agente segreto 007 entrerà presto nel catalogo per Nintendo 64 su Nintendo Switch. A partire dal 27 gennaio, GoldenEye 007 sarà disponibile per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo* come parte del catalogo di classici per Nintendo 64 - Nintendo Switch Online.

Entra nel mondo dello spionaggio nei panni di Bond in GoldenEye 007. L’operazione segreta per fermare il satellite armato GoldenEye si estende in tutto il mondo: ti infiltrerai in basi sotterranee, inseguirai il Generale Ourumov nel carro armato per le strade di San Pietroburgo e ti addentrerai nelle profondità della giungla. Lungo il percorso, M ti informerà sui tuoi obiettivi e la divisione Q sosterrà i tuoi sforzi con una serie di gadget, ma il successo finale di questa missione è solo tuo. Togliti dai guai, e vai alla ricerca dell'oro in uno spy action in modalità locale** oppure online in multiplayer per quattro giocatori e goditi un round dopo l'altro di azione competitiva in prima persona.

Con l'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo c'è molto altro da sperimentare e da provare, tra cui vari titoli classici per Nintendo 64 e tanti vantaggi:

Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi: Pacchetto 3: nuovi percorsi sono arrivati di recente in Mario Kart 8 Deluxe con il Pacchetto 3 del DLC Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi che presenta otto percorsi aggiuntivi e include gli allegri campi del Giardino di Peach (DS) e l'allegria di Valico Addobbo, originariamente su Mario Kart Tour. I giocatori possono godere di tutti i Pacchetti Aggiuntivi senza ulteriori costi con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pass di Espansione. Con l’uscita di questo terzo pacchetto, sono ora disponibili 24 dei 48 corsi aggiuntivi del DLC. Scaricali ora e ottieni tutti i corsi man mano che vengono rilasciati da qui alla fine del 2023.

Ancora più giochi per Nintendo 64: Tira i dadi con i recenti Mario Party e Mario Party 2. Quest'anno verranno aggiunti gradualmente altri titoli al catalogo di giochi Nintendo 64 - Nintendo Switch Online, tra cui 1080° Snowboarding, Excitebike 64 e Pokémon Stadium 2.

Il piano di abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo offre tutti gli stessi vantaggi di un abbonamento Nintendo Switch Online, ma con l'accesso a un catalogo di giochi classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive e l'aggiunta del gioco online. Un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo garantisce anche l'accesso ad Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, a Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi e al DLC Splatoon 2: Octo Expansion senza costi aggiuntivi.

I membri di entrambi i piani Nintendo Switch Online possono usufruire del gioco online e della funzione Cloud dei dati di salvataggio in un'ampia selezione di giochi compatibili, oltre all'accesso a più di 100 giochi classici per NES e Super NES, a un'applicazione per smartphone che migliora le funzioni dei giochi supportati e al gioco online competitivo TETRIS 99.

Entrambi i piani offrono anche un ottimo modo per connettersi e giocare online ai titoli compatibili insieme ad amici e familiari in tutto il mondo. Sfida altri giocatori o fai squadra con gli amici nelle modalità online dei giochi per Nintendo Switch come Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons, Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe e molti altri. Un abbonamento a Nintendo Switch Online può aiutare i giocatori a sperimentare tutto ciò che Nintendo Switch ha da offrire.

GoldenEye 007 entrerà nel catalogo di Nintendo 64 su Nintendo Switch il 27 gennaio 2023. Affronta la campagna per giocatore singolo nei panni di James Bond in GoldenEye 007 e gareggia in locale o online nella modalità multigiocatore per quattro giocatori e non perdere un round dopo l'altro di azione competitiva in prima persona.

