Passione Lego? Oltre 66.000 annunci su Subito, per realizzare un sogno e scovare, grazie alla second hand, occasioni e rarità

Dall’Ultimate Millennium Falcon di Star Wars alla Scuola di Hogwarths di Harry Potter, passando per un viaggio intorno al mondo, grazie ai famosi mattoncini che uniscono grandi e piccini.



Il 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale Lego, perché in quella stessa datanel 1958 Godtfred Kirk Christiansen, loro creatore, presentò la prima ufficiale domanda di brevetto. Il gioco, da allora, grazie alla sua estrema versatilità raccoglie grandissimo successo e conta oggi una sempre crescente community di appassionati e collezionisti. Tra progetti speciali e partnership non si contano i lanci di nuove collezioni anno dopo anno ispirate alle più amate saghe cinematografiche e serie tv, ma anche a specifiche categorie che scatenano la fantasia e la frenesia di fan accaniti di tutte le età. Prodotti diventati, in alcuni casi, veri e propri oggetti di culto.

Che si sia alla ricerca proprio di un set introvabile, o di un affare comprando pezzi misti al chilo, la second hand offre un’opportunità unica. Su Subito, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili*, ci sonooltre 66.000 annunci, all’interno della categoria Collezionismo. Scambiare opinioni e pareri con chi condivide lo stesso amore per i mattoncini, dedicandosi a una ricerca entusiasmante tra migliaia di annunci è possibile anche a distanza, grazie al servizio TuttoSubito, che permette di avere tra le mani il tanto desiderato set del cuore in modo ancora più comodo, veloce e sicuro.

Eroi del grande e del piccolo schermo, tutti da costruire

A farla da padrone, nel mondo Lego, sono sicuramente le saghe cinematografiche più famose. Nuovi episodi in uscita che diventano eventi internazionali di grido, fanzine, fiere tematiche, ogni occasione è buona per celebrarle, anche quella di costruire un set Lego dedicato.

Tra i più popolari ed esclusivi, nonché costosi di sempre, c’èl’Ultimate Millennium Falcon di Star Wars disponibile in alcune varianti, oggi ritenuto tra gli esperti di riferimento un vero e proprio investimento che aumenta costantemente di valore. Con oltre 7500 pezzi rimane anche uno tra i più complessi e dettagliati set, che però è solo uno tra quelli che ogni fan della saga ambisce ad avere. Che dire infatti dell’AT-AT, oppure della stazione spaziale La Morte Nera ancora più prestigiosa perché non più sul mercato.

Non è da menoHarry Potter. Sulla piattaforma è possibile trovare il Castello di Hogwarts, vincitore degli Industrial Awards,gli “Oscar” dell’industria dei giocattoli, con i suoi 6000 pezzi che ricostruiscono nei minimi dettagliil magico mondo del giovane mago e dei suoi amici, ma anche il trenoHogwarts Express, un’occasione per accaparrarsi un kit ormai fuori produzione.

E per la folta schiera di ammiratori di pellicole che hanno attraversato il tempo e le generazioni ecco l’iconica e decisamente costosacaserma dei Ghostbusterluogo di pellegrinaggio anche fisico per chi transita da New York e ha amato il film, oppure laEcto1 che accompagnava gli acchiappa-fantasmi al suono della sua sgangherata sirena per le strade di Manhattan. Per rimanere in tema di vetture cinematografiche da urlo, sulla piattaforma sono disponibili diverseDelorean anche nuove e in confezioni ancora chiuse, per i fan di “Ritorno al Futuro”.

Spostandoci sul piccolo schermo e sulle serie che ci hanno fatto compagnia settimana dopo settimana o giorno dopo giorno nel corso di pomeriggi e serate della nostra adolescenza, ecco anche la riproduzione del Centra Perk o dei singoli appartamenti della serie Friends, e come non citare i Simpson la loro iconica casa è segnalata tra i pezzi più introvabili.

Tra fuori produzione e icone di design, gli introvabili e più ambiti set

Per veri amatori e collezionisti, su Subito imperdibili occasioni di set fuori produzione, come ilSottosopra di Stranger Things, un altro modello difficile da trovare come La Casa Stregata o la scenograficaOpera House di Sidney nuova, mai usata.

Grazie a Lego si può fare anche il giro del mondo grazie alla collezione “Monuments” e alcuni tra i più imponenti modelli come quello delColosseo, lanciato in numero limitato solo nel 2021 ma già divenuto molto raro, come anche quello dellaTour Eiffel nuovo e sigillato o l’imponente Tower Bridge, a metà prezzo di listino. Infine, incredibile esempio di architettura che incontra la passione per lo sport, su Subito è possibile trovare il mitico Manchester United Stadium, oltre agli altri, come lo stadio Bernabeu o il Camp Nou.

Architettura ma anche design, musica e moda, Lego ha presentato negli anni tante limited edition che hanno celebratooggetti iconici come lamacchina da scrivere,l’Adidas Superstar per chi del fashion ne fa una passione senza limiti o il set vintage della Nintendo o ancora il maestoso modello del Titanic uscito fuori produzione e disponibile a prezzo importante ma decisamente interessante. Gli amanti della musica sicuramente non si saranno persi l’uscita dellaFender Stratocaster, ora già fuori produzione o lo Yellow Submarine spesso disponibile con le mini figures dei Beatles.

Mattoncino dopo mattoncino per avere la sportscar dei sogni

Una menzione speciale va, inoltre, alla categoria dei motori che l’azienda danese ha esplorato con numerosi set che fanno impazzire amanti dei mattoncini e delle sportscar realizzando il sogno di possedere, seppur in forma ridotta, l’auto o la moto dei propri sogni. A cominciare dallaBugatti Chiron, alla Porsche 911 GT3 attualmente fuori produzione, ma ancora laFord Mustang, una rarità per finire allaAston Martin DB5, compagna di pellicola di James Bond.

Ci sono anche modelli che occupano un posto speciale nel cuore di chi ha vissuto o amato gli anni 70, come ilVokswagen T1 o la Fiat 500. Infine le due ruote con perle quali laVespa 125 o la BMW M1000 che non hanno nulla da invidiare alle loro versioni reali.

Non è naturalmente tutto qui.Fiori, opere d’arte, favole…il magico mondo dei Lego non ha confini così come l’affetto che riceve da ogni parte del mondo, e che può trovare nella second hand la possibilità di trovare quel kit che ci regala emozioni e il desiderio di sentirsi un po’ bambini. E a proposito di bambini,per chi vuole indirizzare le nuove generazioni, un’ottima idea sono i kit diLego venduti al kg, ideali per poter cominciare a scatenare la propria fantasia e creare mondi nuovi lasciando libera l’immaginazione.

Altre News per: giornatainternazionalelego