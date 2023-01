PRESENTAZIONE DELLE 36 SQUADRE CHE GAREGGERANNO NELL'OVERWATCH WORLD CUP 2023

Nel 2023, il quinto torneo dell'Overwatch World Cup incoronerà la prima squadra vincitrice della World Cup dal 2019. I campioni in carica degli Stati Uniti e i tre volte vincitori della Corea del Sud cercheranno di portare avanti il retaggio con un'altra medaglia d'oro, ma l'uscita di Overwatch 2 porta nuovi concorrenti sul palco! Saranno incoronati dei nuovi campioni quest'anno? È ora di conoscere i paesi e le regioni in gara.

Paesi e regioni concorrenti nella Prova della World Cup e nelle qualificazioni online

Il programma consisterà in tre incontri, ognuno con due gruppi separati di sei paesi e regioni. Questi sono stati selezionati in base ai dati sulla popolazione d'utenza di Overwatch 2. A febbraio sarà possibile inviare le candidature dei Comitati di Competizione. Inoltre, ogni paese e regione ospiterà la Prova della World Cup nel corso di tre fine settimana a febbraio (10-12 febbraio, 17-19 febbraio e 24-26 febbraio). I Comitati di Competizione saranno responsabili dell'organizzazione dei provini di squadra aggiuntivi a marzo e del finalizzare una squadra di sette giocatori e giocatrici ad aprile.

A giugno, le squadre gareggeranno nel proprio gruppo per conquistare uno di 16 posti per le finali in LAN, previsti nell'autunno del 2023. Considerate le circostanze attuali in Cina, nonché il fatto che ci sia sempre stata una squadra dalla Cina che ha giocato molto bene, tra cui due secondi classificati nelle ultime due Overwatch World Cup, una squadra dalla Cina riceverà un invito alla fase a gruppi. Non ci saranno Prove della World Cup in Cina e la squadra non gareggerà nelle qualificazioni online. I provini in Cina saranno diversi rispetto a quelli degli altri paesi e regioni. Forniremo maggiori informazioni direttamente ai giocatori e giocatrici della Cina.

Ecco una panoramica delle 36 squadre e dei sei gruppi per le qualificazioni online:

Gruppi dell'America (AMER):

AMER A AMER B Canada Argentina Costa Rica Brasile Guatemala Cile Messico Colombia Porto Rico Ecuador Stati Uniti Perù

Gruppo dell'Europa e del Medio Oriente (EMEC):

EMEC A EMEC B Belgio Germania Francia Norvegia Inghilterra Polonia Italia Arabia Saudita Paesi Bassi Svezia Spagna Turchia

Gruppo dell'Asia Pacifica (APAC):

APAC A APAC B Taipei Australia Hong Kong India Indonesia Malesia Giappone Nuova Zelanda Filippine Singapore Corea del Sud Thailandia

Con una squadra dalla Cina che ricopre uno dei 16 posti per avanzare, ecco come saranno distribuiti gli altri 15 rimasti per i quali le squadre gareggeranno nelle qualificazioni online.

AMER A EMEC A APAC A AMER B EMEC B APAC B 3 3 3 2 2 2

Comitati di Competizione

Ogni squadra sarà rappresentata da un Comitato di Competizione che sarà composto dei tre seguenti ruoli:

Responsabile generale : responsabile delle operazioni di squadra e delle comunicazioni con Blizzard

: responsabile delle operazioni di squadra e delle comunicazioni con Blizzard Coach : responsabile del gestire i provini, la selezione di giocatori e giocatrici, nonché tutti gli aspetti competitivi della squadra

: responsabile del gestire i provini, la selezione di giocatori e giocatrici, nonché tutti gli aspetti competitivi della squadra Responsabile social: responsabile dei canali social media della squadra, dei contenuti e delle iniziative di coinvolgimento sociale

Credi di avere la stoffa per guidare il Comitato di Competizione del tuo paese? Ecco come puoi scendere in campo:

PASSO 1

Crea un video in cui descrivi chi sei, perché vuoi essere membro del Comitato di Competizione e quali vantaggi unici potresti mettere in gioco

PASSO 2

Compila un modulo online (nome, email, Discord, Battle.net, ecc.)

Saranno accettate delle dichiarazioni scritte per il Passo 1 al posto di un filmato

PASSO 3

Se sarai selezionato o selezionata, ti contatteremo via email o su Discord per i passaggi successivi

Gli aspiranti membri del comitato ora possono compilare la candidatura online. Il periodo d'invio terminerà il 30 gennaio 2023. Il processo di selezione sarà finalizzato dall'1 al 10 febbraio, periodo in cui Blizzard selezionerà i membri di comitato per ogni paese e regione. L'idoneità alla candidatura come membro del comitato o come aspirante giocatore o giocatrice prevede di avere almeno 18 anni dall'1 ottobre 2023.

