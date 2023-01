Apex Legends Evento Collezione Alba Celestiale al 24 gennaio al 7 febbraio

Per celebrare l'alba di un nuovo anno, EA e Respawn hanno rivelato oggi il nuovissimo evento Collezione Alba Celestiale di Apex Legends, che si svolgerà dal 24 gennaio al 7 febbraio. L'evento introdurrà la nuova LTM Hardcore Royale, che metterà a dura prova le abilità dei giocatori, oltre a nuovi cosmetici come la skin reattiva del Peacekeeper “Castigo di giadeite" e altro ancora.

Scoprite come la fortuna aiuta gli audaci nel nuovissimo trailer dell'evento Collezione Alba Celestiale, visibile ora su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=C7ign7QNRJs Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili di seguito: Hardcore Royale LTM - L'ultima modalità a tempo limitato offre ai giocatori la possibilità di mostrarsi come una Leggenda tra le Leggende, con HUD limitato, un anello che parte dal danno massimo, nessuna armatura o elmo EVO, nessun cambio di armatura e, soprattutto, nessuna pietà.

Oggetti dell'evento - I giocatori possono vedersi sotto una luce completamente nuova grazie alla possibilità di sbloccare 24 cosmetici a tempo limitato, tra cui skin leggendarie per Octane, Pathfinder, Caustic, Ash e altri ancora. Ulteriori oggetti possono essere guadagnati con le ricompense dell'evento e i giocatori che sbloccano tutti e 24 i cosmetici prima della fine dell'evento riceveranno "Castigo di giadeite ", una nuova skin reattiva del Peacekeeper. Apex Legends: Eclissi è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

Altre News per: apexlegendseventocollezionealbacelestialegennaio