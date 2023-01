EA SPORTS PGA TOUR ESCE IL 24 MARZO 2023

L'ESCLUSIVA CASA DI TUTTI E QUATTRO I TORNEI MAJOR MASCHILI, EA SPORTS PGA TOUR, E LA ROAD TO THE MASTERS ESCONO IN TUTTO IL MONDO IL 24 MARZO 2023

Un nuovo trailer offre un primo sguardo al gameplay di Pure Strike, alimentato da ShotLink, e i preordini iniziano oggi.

Guarda il trailer ufficiale QUI

REDWOOD CITY, California - 19 gennaio 2023 - Oggi Electronic Arts ha annunciato che EA SPORTS PGA TOUR sarà lanciato il 24 marzo 2023 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store. I preordini iniziano oggi per EA SPORTS PGA TOUR, l’esclusiva casa di tutti e quattro i major del golf maschile: Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship e The Open.

Inoltre, EA SPORTS PGA TOUR lancerà la Road to the Masters, che porta con sé una tradizione e una posta in gioco ineguagliabile con l'Augusta National, le sfide, i tornei e l'attrezzatura legati al Masters. Il Masters ha fatto la sua prima apparizione virtuale con EA SPORTS nel 2011 e il suo ritorno nei videogiochi è stato molto richiesto dagli appassionati di golf. EA SPORTS fornirà inoltre maggiori dettagli sui contenuti aggiuntivi del servizio live durante le stagioni 2023 del PGA TOUR e del LPGA Tour.

"Stiamo portando la prima esperienza del PGA TOUR ai giocatori di tutto il mondo, con dati di golf reali che permettono un gameplay incredibilmente realistico ad ogni colpo, e alcuni dei campi più iconici del mondo riprodotti con dettagli minuziosi", ha dichiarato Cam Weber, EVP e GM di EA SPORTS. "Dall'Old Course di St Andrews Links al Pebble Beach Golf Links e molto altro ancora, con EA SPORTS PGA TOUR daremo ai giocatori la possibilità di vivere esperienze di golf mai viste prima".

EA SPORTS PGA TOUR ha pubblicato oggi il trailer ufficiale del gioco, che presenta il nuovissimo sistema di colpi Pure Strike. Il trailer completo è disponibile sul canale YouTube di EA SPORTS PGA TOUR e può essere visto qui.

Pure Strike offre agli appassionati di golf tutti gli strumenti necessari per attaccare realisticamente ogni buca di ogni campo, proprio come fanno i professionisti. Dotato di ShotLink powered by CDW e TrackMan, Pure Strike contribuisce inoltre a garantire che lo swing e le caratteristiche uniche di ogni golfista professionista si riflettano accuratamente nel gioco. Pure Strike incorpora le tre parti di ogni colpo di golf: una meccanica di swing fluida e molto accurata per quanto riguarda la lunghezza del backswing e la velocità di follow through del giocatore, un comportamento innovativo della palla che consente di comportarsi in modo più accurato su una varietà di terreni e condizioni del campo, e una dinamica del campo realistica che riproduce il campo reale.

Oltre a essere la casa esclusiva di tutti e quattro i major maschili, EA SPORTS PGA TOUR è ricco di esperienze e contenuti che i giocatori hanno richiesto in un gioco di golf, tra cui:

Campi di fama mondiale - Il tee è tuo in 30 campi, tra cui alcuni dei luoghi più importanti del mondo come Augusta National Golf Club, Pebble Beach Golf Links, Southern Hills Country Club, The Old Course at St Andrews Links, The Country Club, Kiawah Island Golf Resort's Ocean Course, Torrey Pines, Evian Resort Golf Club a Évian-les-Bains, Francia, East Lake Golf Club, TPC Southwind, The Los Angeles Country Club, Wilmington Country Club e altri ancora. EA SPORTS PGA TOUR presenterà anche i campi che hanno ospitato i Major del passato nel 2021 e nel 2022, oltre ai nuovi campi dei Major del 2023 che usciranno dopo il lancio.

La tua carriera, la tua strada - EA SPORTS PGA TOUR offre ai giocatori un sistema di progressione simile a un gioco di ruolo sulla strada verso i Masters. Più il loro gioco di golf migliora, più si avvicineranno a diventare campioni Major. I giocatori potranno creare e personalizzare un golfista, sviluppare le proprie abilità e padroneggiare ogni percorso per attaccare ogni buca come un professionista. Con 20 tipi di colpi disponibili man mano che i giocatori progrediscono nel gioco, possono migliorare le loro abilità di guida, approccio, gioco corto o putting, a seconda del loro stile. I giocatori potranno competere per diventare un campione Major e affrontare i migliori eventi del PGA TOUR nella caccia stagionale alla FedExCup, oltre a conquistare i migliori campionati amatoriali, tra cui l'Augusta National Women's Amateur, l'U.S. Amateur e altri eventi amatoriali internazionali d'élite.

THE PLAYERS Championship e FedExCup Playoff - Il PLAYERS Championship e tutti e tre gli eventi dei FedExCup Playoff saranno presenti nel gioco e i giocatori potranno guadagnare punti FedExCup in gioco nella modalità Carriera per avere l'opportunità di partecipare ai FedExCup Playoffs. Nell'ambito della modalità Carriera, i migliori golfisti alla fine dell'anno avranno l'opportunità di vincere la FedExCup.

Ladies Professional Golf Association (LPGA) e The Amundi Evian Championship - In collaborazione con la LPGA, EA SPORTS PGA TOUR permette ai fan di partecipare al The Amundi Evian Championship, uno dei cinque campionati più importanti del LPGA Tour, e di avere l'opportunità di giocare nei panni di diverse atlete e di creare una giocatrice nella rinnovata funzione Create-A-Player. I giocatori potranno anche partecipare a una serie di sfide a tema LPGA e ad altri eventi. Iona Stephen si unirà al team di commento di EA come prima commentatrice donna sul campo di gioco, portando la sua esperienza di gioco professionale e di trasmissione del golf.

Immagini reali del campo - EA SPORTS PGA TOUR presenterà anche immagini più realistiche rispetto a qualsiasi gioco di golf utilizzando il motore Frostbite di EA. Utilizzando strumenti all'avanguardia come la tecnologia dei droni, elicotteri di volo LiDAR personalizzati e altro ancora per sviluppare le mappe, EA SPORTS PGA TOUR raffigura i campi esattamente come appaiono nella vita reale. La fotogrammetria e gli scanner sono stati utilizzati anche per creare rendering precisi di club house, vegetazione iconica, ponti, tee markers, formazioni rocciose e altri elementi del campo, offrendo ai giocatori esperienze visive realistiche dei loro campi preferiti.

ShotLink® - Utilizzando ShotLink powered by CDW, il sistema di punteggio in tempo reale di proprietà del PGA TOUR dal 2001, i golfisti saranno riprodotti in modo autentico con valutazioni accurate dei giocatori, eventi in-game ingranditi e realistici.

Dati TrackMan - I dati di TrackMan, leader mondiale nella misurazione del volo della palla in 3D e nell'analisi dello swing, sono una componente fondamentale per un gioco autentico, grazie all'utilizzo di una miriade di statistiche, tra cui la messa a punto del bastone, la traiettoria del volo, la posizione di atterraggio e molto altro ancora.

Sono ora disponibili i preordini per EA SPORTS PGA TOUR, tra cui l'edizione Deluxe in cui i giocatori riceveranno l'accesso anticipato di tre giorni al gioco e all'Augusta National, l'equipaggiamento per il THE PLAYERS Championship, il bundle di equipaggiamento per il Grand Slam, il putter Scotty Cameron in-game, 1.500 punti Premium PGA TOUR, un bundle PGA TOUR XP e l'equipaggiamento per i Masters. I membri di EA Play riceveranno anche un accesso anticipato al gioco, a partire da una prova di 10 ore il 21 marzo. I membri EA Play Pro avranno accesso illimitato alla Deluxe Edition del gioco e all'esclusiva EA Play Staff Bag a partire dal 21 marzo. Infine, tutti i membri di EA Play sbloccheranno ulteriori bonus per EA SPORTS PGA TOUR, con sconti mensili sui vantaggi del Pro Shop, come copricapi esclusivi, camicie, cappelli e altro ancora.

