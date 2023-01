Park Beyond - How to crush the competition

inPark Beyond, puoi creare il parco di divertimento che hai sempre sognato, ma dovrai anche prestare attenzione al suo stato finanziario e creare un'esperienza in grado d'intrattenere i visitatori. Come visionario, dovrai assicurarti che il parco generi profitti garantendo un'ampia varietà di attrazioni per ogni età e rendendole facilmente accessibili ai visitatori.

Dovrai anche tenere d'occhio il livello di felicità generale fornendo ai visitatori tutti i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno, grazie a uno staff preparato e in grado di mantenere il parco sempre pulito e sicuro. Un'esperienza straordinaria aiuterà i visitatori a spendere di più in speciali souvenir, che solo un pubblico soddisfatto e felice acquisterà.

Mentre potrai costruire e gestire vasti parchi di divertimento nella coinvolgente Modalità Storia di Park Beyond, dovrai anche fare attenzione ai metodi aggressivi e agli sporchi trucchetti del tuo rivale, che cercherà di farti fallire con ogni mezzo. Detestando tutto ciò che è divertente e con i suoi terribili metodi di gestione, ti presentiamo Giles Hemlock, CEO della Hemlock Consortium, auto-proclamatosi genio. Il suo obiettivo principale è annientare qualsiasi gioia e sogno, pensando solo a creare profitti e parcheggi!

Che tipo di sabotaggio avrà in mente? Tienilo d'occhio in questo nuovo trailer:

https://youtu.be/8tDGKugrvoA

Park Beyond

sarà disponibile nel 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

