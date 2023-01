Major Update per Tower of Fantasy: ‘Wandering Amidst Miasma’

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato nuovi dettagli dell'imminente aggiornamento 2.3, Wandering Amidst Miasma, che verrà lanciato il 2 febbraio in Tower of Fantasy, MMORPG free to play open world di grande successo. I giocatori avranno a disposizione una nuova storia, una nuova mappa con ambientazioni e creature mai viste prima, nuovi boss e nuove sfide. La versione 2.3 celebrerà i primi sei mesi di Tower of Fantasy con una serie di eventi e ricompense per i giocatori, come nuclei, cristalli oscuri e altro ancora. Tower of Fantasy ha recentemente vinto il premio Best for Tablets di Google Play, è stato nominato Best Mobile Game ai The Game Awards ed è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, su App Store, Google Play e Steam.





Il Trailer dedicato a Wandering Amidst Miasma





La nuova mappa permetterà ai giocatori di esplorare la Miasmic Swamp, una palude dove l'ecosistema di Vera è stato portato a un livello completamente nuovo, con un paesaggio ricco di valli rocciose e un'abbondante vegetazione simile a una foresta pluviale. I giocatori che hanno da poco terminato l'esplorazione del vasto deserto potranno ora vivere un'esperienza del tutto unica e differente nella dinamica Miasmic Swamp, ricca di nuove creature e piante. Mentre gli elementi interattivi aggiunti, come i Funghi Neon e i misteriosi Egg Device, miglioreranno ulteriormente l'esplorazione con le loro speciali meccaniche di gioco per la risoluzione dei rompicapo.

Nell'aggiornamento 2.3 saranno introdotti anche due nuovi boss. Jormungan, che utilizza feroci attacchi con le claymore, ed Eva, che scatena assalti rotanti potenziati con la sua Volt. Entrambi i nuovi boss hanno una seconda fase, durante la quale la portata e velocità degli attacchi aumentano notevolmente. Con l'ultimo aggiornamento saranno aggiunte anche tre nuove istanze e sfide. In Carnival Party i Wanderer dovranno combattere contro una band, difendendosi da attacchi unici di chitarra e voce. In Pursuit of Fate, i Wanderer dovranno sconfiggere i nemici utilizzando un'auto da corsa per spostarsi in ogni fase e, infine, Origin of War, offrirà sfide stagionali multiplayer, durante le quali i giocatori dovranno dimostrare le loro abilità di scalata arrampicandosi sulle torri con la possibilità di personalizzare lapropria build in corsa.

