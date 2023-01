Eli Roth torna alla realtà virtuale con “BE MINE: A VR Valentine’s Slasher”

Lo scorso Halloween,il maestro dell'horror Eli Roth e Crypt TV hanno deliziato il pubblico della VR con Eli Roth's Haunted House: Trick-VR-Treat, e ora sono tornati per aiutarvi a festeggiare una ricorrenza decisamente diversa: San Valentino. Su Meta Quest TV è infatti in arrivo il nuovoBE MINE: A VR Valentine's Slasher.

Scritto da Roth, diretto daAdam MacDonald, prodotto da Crypt TV e Roth in associazione con Cream Productions, e interpretato da Peyton List (Cobra Kai), Inanna Sarkis (After 2) e Alanna Ubach (Euphoria), questa esperienza immersiva in VR della durata di 30 minuti, a 180 e 360 gradi, segueBecca, una ragazza perseguitata da un maniaco con una maschera da Cupido, mentre si ritrova al centro di uno spaventoso incubo di San Valentino.

Becca sta per organizzarela migliore festa di San Valentino di sempre. C'è solo una postilla: tutti gli invitati sono segretamente lì per aiutarla a catturare il suo stalker di San Valentino,un anonimo maniaco con una maschera da Cupido che uccide ogni uomo che si avvicina a lei con arco e frecce. Ma questo San Valentino sarà un po' diverso, perché tutti sono pronti a smascherare l'assassino che cammina in mezzo a loro. Con l'aiuto della polizia, delle sue amiche e della confraternita della porta accanto, Becca e la sua squadra si battono per fermare la carneficina e scoprire il misterioso segreto che si cela dietro un sanguinoso massacro di San Valentino.

BE MINE: A VR Valentine's Slasher di Eli Roth mette il pubblicoal centro dell'azione nella festa di San Valentino più inquietante di sempre, per vivere l'esperienza diun'opera horror immersiva in VR.

"Ho vissuto un'esperienza incredibile realizzando con Meta Trick-VR-Treat, e con BE MINE abbiamo voluto spingere l'esperienza ancora più in là, creando una vera e propria avventura narrativa in cui ci si trova al centro di un film slasher" racconta Eli Roth. "Ho scritto BE MINE sapendo cosa funzionava meglio in VR, ma spingendomi oltre i confini con nuove idee e tecniche, e i risultati sono a dir poco entusiasmanti. Abbiamo creato una vera e propria esperienza horror immersiva. Sono un grande fan di Adam MacDonald da molto tempo, e quello che lui e l'incredibile cast hanno portato in vita è qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai provato. Credo che i fan dell'horror lo ameranno assolutamente. Preparatevi, è un momento maledettamente divertente".

“È stato bello partecipare a questo progetto con Meta e Eli Roth”dice Peyton List. “Interpretare un ruolo in una storia horror VR sopra le righe è stata una vera esperienza. Sarà un modo davvero terrificante di trascorrere il giorno di San Valentino quest'anno".

"Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Eli Roth, un vero esperto del genere horror, insieme al team di Crypt TV che non manca mai di stupire”racconta Mina Lefevre, Head of Development & Programming di Meta. “BE MINE: A VR Valentine's Slasher è un'esperienza terrificante e coinvolgente che vi farà sentire come se foste davvero parte dell'azione insieme alla bravissima Peyton List. Scopritelo su Meta Quest TV, o su Facebook e Instagram, per dare una scossa al San Valentino di quest'anno".

BE MINE sarà disponibile per la visione on-demand in VR su Meta Quest TV a partire dalle. Chi non ha un visore Meta Quest 2 o Meta Quest Pro potrà godersi il cortometraggio su Facebook

