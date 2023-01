LG OLED FLEX - DISPONIBILE SUL MERCATO ITALIANO

LG OLED FLEX, IL PRIMO TV OLED A CURVATURA VARIABILE, È DISPONIBILE SUL MERCATO ITALIANO

L’innovativo modello LG per un gaming totalmente immersivo

arriva su LG Online Shop

LGOLED Flex, lo straordinario TV OLED a curvatura variabile, è disponibile da oggi suLG Online Shop a un prezzo consigliato al pubblico di 2.999 euro.

Dopo averlo ammirato lo scorso autunno in occasione di IFA e della Milan Games Week, gli amanti del gaming immersivo possono finalmente acquistare il nuovo modello di TV LG, fino a oggi disponibile solo in preordine.

L’unicità di LG OLED Flex consiste nel suo schermo flessibile da 42 pollici chepuò passare da piatto a una curvatura fino a 900R, con ben 20 livelli di regolazione disponibili. L’utente può memorizzare 3 preset, in modo da passare dall’uno all’altro rapidamente con un click sul tasto apposito del telecomando, oppure impostare la curvatura a proprio piacimento con la regolazione manuale, per una totale immersione nell’azione.



LG OLED Flex offre inoltre le caratteristiche ideali per chi ama giocare: un tempo di risposta di 0,1ms, un input lag bassissimo, il supporto a Dolby Vision per i giochi in 4K a 120Hz e ben 4 ingressi HDMI a 48Gbps con VRR come da specifica HDMI 2.1. Come gli altri TV OLED evo, il TV pieghevole di LG è compatibile con G-SYNC e AMD FreeSync Premium, garantendo sessioni di gioco fluide senza tearing né stuttering. In più, grazie al microfono integrato con cancellazione dell’eco e al sistema di diffusori frontali da 40W, è possibile usare la comunicare con i propri amici mentre si gioca senza usare delle cuffie.

Il livello di personalizzazione dell’esperienza utente è un’altra caratteristica unica di LG OLED Flex: la dimensione delle immagini sullo schermopuò essere ridotta a 32’’ o 27’’ a seconda delle preferenze o della tipologia di gioco, lo schermo può essere regolato in altezza e in inclinazione e, sulla parte posteriore, è provvisto di LED RGB per dare un tono all’ambiente di gioco in base alle immagini o ai suoni riprodotti.

Altre News per: oledflexdisponibilemercatoitaliano