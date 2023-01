Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE DI COLLEZIONALI Edizione 25° Anniversario

LA COLLEZIONE LEGGENDARIA: EDIZIONE 25° ANNIVERSARIO IN ARRIVO PER YU-GI-OH! GIOCO DI CARTE DI COLLEZIONALI







Konami dà il via alle celebrazioni per il 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI con il ritorno di alcuni dei più iconici prodotti del franchise.

La primissima Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME Legendary Collection rinasce come Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario. Questo set celebrativo include speciali carte variant di alcuni dei più famosi mostri della serie anime originale, tra queste le ricercatissime carte promozionali originali del Dio Egizio e un'anteprima bonus di una nuovissima rarità creata in esclusiva per le celebrazioni del 25° anniversario: La Rara Segreta del Quarto di Secolo.

Ogni Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario contiene:

6 buste, ognuna delle quali dedicata ad altrettanti storici set: Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura e Invasione del Chaos.

6 carte Ultra Rare: Obelisk il Tormentatore , Slifer il Drago del Cielo , Drago Alato di Ra , Drago Bianco Occhi Blu , Mago Nero e Drago Nero Occhi Rossi .

, , , , e . 1 versione Rara Segreta del Quarto di Secolo di una delle speciali carte variant (selezione random).

sarà disponibile in Europa e Oceania dal 20 aprile 2023





Celebrazioni 25° Anniversario

Il gioco di carte Yu-Gi-Oh! celebrerà il 25° anniversario il 4 febbraio 2024. Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

KONAMI lancerà uno speciale Progetto 25° Anniversario nel 2023, nel corso dell’anno saranno presentati in tutto il mondo prodotti commemorativi ed eventi promozionali. KONAMI svelerà presto maggiori dettagli sul Progetto 25° Anniversario, seguite i canali ufficiali per tutti i dettagli e nuove rivelazioni.

Altre News per: giococartecollezionaliedizioneanniversario