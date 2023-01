GTAOnline: Los Santos Drug Wars – nuovo furgone delle armi

SCOPRI IL NUOVO FURGONE DELLE ARMI E RINFORZA IL TUO ARSENALE A PREZZI NON REGOLAMENTATI

Ottieni il cannone a rotaia, guadagna rare ricompense nelle missioni di Prima dose a modalità difficile, semina il caos nella serie della comunità e altro ancora

Se c'è un argomento sempre sulla bocca di tutti, a Los Santos, è la necessità di procurarsi armi di alto livello. Visita il Furgone delle armi, un Vapid Speedo pieno di armi, munizioni e giubbotti antiproiettile di prim'ordine a rotazione settimanale.

A differenza del suo concorrente più regolamentato Ammu-Nation, tutti gli articoli del Furgone delle armi sono venduti a prezzi scontati e senza la formalità dei requisiti di rango. A causa di questo status di mercato grigio, lo Speedo deve spostarsi regolarmente per evitare di attirare troppa attenzione.



L'introvabile Cannone a rotaia è ora disponibile in GTA Online. Trova il Furgone delle armi per procurarti questa potentissima nuova arma e beneficiare di sconti su tutta una serie di armamenti, incluso il 45% di sconto sul Lanciagranate EMP compatto. Vedi sotto per la lista di questa settimana:

Cannone a rotaia | Fucile a pompa bellico | Fucile a pompa d'assalto | Mitra | Fucile d'assalto | Fucile da cecchino pesante | Lanciagranate EMP compatto | Lanciarazzi | Coltello | Mazza da baseball | Molotov | Mine di prossimità | Granate

I membri di GTA+ possono sfruttare di sconti ancora più ghiotti su molti degli articoli sopracitati, tra cui uno sconto esclusivo del 50% sul Fucile a pompa bellico, e in più, ottenere livree e colorazioni esclusive per le armi.



EVENTO MODALITÀ DIFFICILE: PRIMA DOSE

Aiutare Dax e i Fooliganz a riprendere piede nell'ecosistema criminale di Los Santos non è un'impresa da poco. Ecco perché le missioni di Prima dose forniranno il 50% di GTA$ e RP in più questa settimana, e perché il completamento delle stesse missioni con il nuovo livello di difficoltà difficile disponibile, mette in palio articoli rari per la tua collezione.

L'Evento modalità difficile di Prima dose dura fino all'8 febbraio, quindi avrai tutto il tempo per mettere le mani sulle seguenti ricompense, consegnate tutte prima del 17 febbraio:

Green Fooliganz MTL Brickade 6x6 livery: Complete any First Dose mission on Hard difficulty

Safari Ranger Överflöd Entity MT livery: Complete 3 different First Dose missions on Hard difficulty

Speed Demon Übermacht Cypher livery: Complete any First Dose mission on Hard difficulty in less than 10 minutes

Kisama Drifter Annis 300R livery: Complete any First Dose mission on Hard difficulty without dying

GTA$ E RP DOPPI NELLA SERIE DELLA COMUNITÀ

Siamo continuamente stupiti e meravigliati dalla creatività della comunità di GTA Online. Un esempio su tutti: la serie della comunità, composta da alcune delle attività più ingegnose create dai nostri giocatori.

Vai a Legion Square per avviare la serie della comunità e ottenere ricompense doppie per tutta la settimana. Inoltre, assicurati di taggare le tue creazioni sul Social Club di Rockstar Games e sulle piattaforme social con #CommunitySeries per ottenere la giusta visibilità. Le ultime aggiunte alla serie della comunità includono:

gokart Docks race di 0Xenox0

Le banchine della Merryweather e il porto navale di Los Santos sono solitamente un luogo di lavoro e di sfogo industriale, ma questa gara immagina cosa accadrebbe se si lasciasse libera una flotta di go-kart a contendersi la vittoria tra gru e casse di stoccaggio. La follia non mancherà di certo.

REDREDRED di BURNUM--DOWN

Un deathmatch a squadre ben congegnato che sfrutta i più recenti strumenti del Creatore e armi bilanciate per provocare il caos, con velocità di movimento dei giocatori potenziata e due sole armi: il fucile di precisione e il fucile a pompa automatico. Le uccisioni normali valgono un punto, mentre i colpi alla testa tre.

Rapid Vapid Rally di Spitfire2205

In questa gara stunt, potrai scegliere tra Trophy Truck o Desert Raid e vedere come affrontano i tratti fangosi, in salita e fuori strada, nonché gli ostacoli d'acqua.

{ALEE} Maze Bank Melee di aleeenur

Questo deathmatch a squadre presenta una mappa elaborata costruita in cima alla guglia appena riconoscibile dell'edificio della Maze Bank. Il creatore aleeenur, degli Artemis Syndicate, ha fatto un lavoro esemplare nel trasformare un punto di riferimento familiare in qualcosa di completamente nuovo.

River-Ratfink di defryc

Questa breve ma succosa gara stunt massimizza la carneficina e la creatività mandando alla deriva un gruppo di auto da corsa lungo le rapide e le cascate di Tongva Valley. Le condizioni meteorologiche piovose la renderanno ancora più scivolosa.

Stunt - Blazer Aqua di pizzaaman9780

Questa gara stunt massimizza il potenziale anfibio del Blazer Aqua su un tracciato che passa dalla terra al mare e viceversa indistintamente. Per vincere è necessaria perseveranza su entrambi i lati della riva.





Questo Last Team Standing incarica una squadra di attraversare un campo da calcio, usando i palloni come copertura, per raggiungere la porta sotto la quale trovare scorte di armi e veicoli. Nel frattempo, una squadra di cecchini può ostacolare gli avversari sparando ai palloni, facendoli così sbalzare via e lasciando gli avversari vulnerabili.





Solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Veicolo di prova premium: Grotti Brioso R/A

Gli ingegneri di Hao's Special Works si rifiutano di accontentarsi della versione di serie. Il veicolo di prova premium di questa settimana, una Grotti Brioso R/A (compatta) con cavalli extra infilati sotto il robusto cofano, è una vetrina di ciò che gli accessori aftermarket possono fare per una buona compatta.

Prova a tempo HSW della settimana

Dopo aver visitato Hao da HSW, fai un giro di prova con la tua auto appena rinnovata tra Sandy Shores e La Puerta nella Prova a tempo HSW della settimana.



AUTOSALONE PREMIUM DELUXE MOTORSPORT

Fai visita a Simeon Yetarian per dare un'occhiata più da vicino alla flotta di questa settimana, che comprende: Vapid Dominator ASP (muscle car, 30% di sconto), Grotti Furia (supercar), Declasse Drift Tampa (sportiva), Enus Windsor (coupé) e Declasse Hotring Sabre (sportiva). Cerca solo di non fare troppe domande sulla loro provenienza: Simeon è notoriamente schivo su certi dettagli.

AUTOSALONE LUXURY AUTOS

Visita la vetrina dell'autosalone Luxury Autos e appannala col fiato sospeso mentre ti rifai gli occhi sulle offerte della settimana: Dinka RT3000 (sportiva, 30% di sconto) e Truffade Nero (supercar), simboli di successo ed eccesso nelle rispettive corsie.

PROVA LA ANNIS ZR350, L'OBEY 10F E LA PFISTER COMET S2

Se ti trovi a girovagare per l'Autoraduno di Los Santos, fermati all'area di prova per fare un giro sulla selezione di veicoli di questa settimana: sono disponibili gratuitamente la Annis ZR350 (sportiva), l'Obey 10F (sportiva) e la Pfister Comet S2 (sportiva). Mettili alla prova, sia che si tratti di una Corsa ai checkpoint, di un'adrenalinica Prova a tempo o di una sessione libera rilassata tra corsie tracciate e colonne.

Posizionarsi tra i primi tre nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per cinque giorni di fila non sarà uno scherzo, ma, se sarai all'altezza, ti ritroverai in mano le chiavi di un Vapid Caracara 4x4 (fuoristrada), il pick-up con abbastanza muscoli sotto il cofano da sverniciare la maggior parte degli altri veicoli omologati e mandarli fuoristrada.

VEICOLO DA PRIMO PREMIO DEL CASINÒ DIAMOND: DINKA JESTER RR

Il Casinò e Resort Diamond è responsabile di aver creato tante fortune quante ne ha spezzate, ma la ruota fortunata è una situazione vantaggiosa per tutti, con premi che vanno da GTA$ e RP fino a un veicolo da primo premio. Quello di questa settimana è nientemeno che la Dinka Jester RR (sportiva), una coupé personalizzabile costruita per sopravvivere all'imminente apocalisse

GTA+

I membri di GTA+ possono approfittare di una serie di vantaggi a corollario del nuovo aggiornamento di Los Santos Drug Wars, tra cui:

Miglioramento del Laboratorio di acidi gratuito per il nuovo MTL Brickade 6x6 e velocità di produzione di acidi aumentata del 50%

Aereo Buckingham Alpha-Z1 e hangar LSIA A17

50% di GTA$ e RP in più nelle missioni di Prima dose

50% di GTA$ in più per Omicidi in linea e Bonus omicidio

Maglione Have you Seen Me?, completo Naso rosso e completo Schiaccianoci

E molto altro...

Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.

SCONTI

Preparati a produrre e rifornire armi acquistando un bunker e le relative migliorie e modifiche, con lo sconto del 30% questa settimana. E colma i buchi nella tua rosa di veicoli approfittando degli sconti sui seguenti mezzi:

Karin Previon (coupé) - 30% di sconto

Dinka RT3000 (sportiva) - 30% di sconto

Vapid Dominator ASP (muscle car) - 30% di sconto

Karin Sultan RS (supercar) - 40% di sconto

