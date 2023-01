Finnish Army Simulator per PC lanciato oggi

Finnish Army Simulator viene lanciato in accesso anticipato,



dando ai giocatori la possibilità di sperimentare la vita nell'esercito durante il servizio di leva.

Sommario: Finnish Army Simulator per PC, sviluppato da Please Be Patient Ltd., lanciato in accesso anticipato il 13 gennaio 2023. I giocatori saranno in grado di sperimentare la vita nell'esercito durante il servizio di coscrizione, concentrandosi sull'atmosfera e la routine quotidiana nell'esercito che include umorismo immaturo e compiti stupidi e ripetitivi, nonché meccaniche gamificate dell'addestramento dell'esercito reale.

A detta dello sviluppatore Jeri Haapavuo, "Siamo felici che il gioco sia in Early Access e finalmente fuori per i fan. È stato un lungo viaggio per arrivare qui, ma siamo entusiasti di vedere i giocatori sperimentare un'esperienza unica e profonda della vita militare. È stato gratificante scoprire che questa esperienza è condivisa da molti paesi, specialmente quelli in cui esiste il servizio di coscrizione. Ma sono sicuro che abbiamo reso i personaggi e le storie riferibili a tutti, indipendentemente dal loro background."

Finnish Army Simulator è un gioco di simulazione in prima persona. Tuttavia, non è il tipico gioco di guerra, si concentra sulla vita nell'esercito durante il servizio di coscrizione e non enfatizza le battaglie. Il gioco offre ai giocatori l'opportunità di sperimentare vari aspetti della vita militare, fornendo una nuova prospettiva sulle emozioni e le esperienze portate dal servizio militare. Il gioco offre anche un'esperienza realistica e profonda con personaggi e storie riconoscibili, ed è adatto sia ai giocatori che hanno servito nell'esercito che a quelli che sono semplicemente interessati.

Please Be Patient Ltd è uno studio di sviluppo di giochi finlandese che si concentra sulla creazione di giochi di simulazione coinvolgenti e basati sulla storia. Lo studio è stato fondato nel 2017. Please Be Patient Ltd è dedicato alla creazione di giochi che offrono ai giocatori un'esperienza di gioco unica ed emozionante.





