Tornano le sfide dei campionati nazionali! La nuova stagione “Back to the Club” arriva su eFootball 2023





International Cup Experience è giunta al termine. Mid-Season MVP, Club Icon ed eventi lega tornano nella modalità “Dream Team”







Konami annuncia l’arrivo della nuova stagione “Back to the Club”. L'accesa competizione tra squadre internazionali si è conclusa e la battaglia per la gloria torna a livello di club.

In eFootball 2023, gli utenti potranno affrontare nuove sfide in una varietà di campionati internazionali attraverso eventi “Dream Team”. I calciatori attivi nella prima metà della stagione e i calciatori più rappresentativi del proprio club si alterneranno durante questo periodo nella modalità “Dream Team”.

Inoltre, si terrà un nuovo evento Challenge Tour dedicato alle squadre del vecchio continente. Durante l’evento i giocatori potranno ottenere incredibili ricompense soddisfacendo determinati requisiti. Il 2023 vedrà inoltre una nuova stagione dell’eFootball Championship Open 2023, torneo ufficiale eSports aperto a tutti i giocatori. Il torneo partirà il 30 gennaio, in concomitanza con l’inizio dei gironi di ritorno dei principali campionati calcistici.

Chiunque abbia un proprio “Dream Team” può partecipare, l’occasione perfetta per testare le proprie abilità! Tornerà anche l’eFootball Championship Pro 2023, a cui parteciperanno pro-player affiliati ai principali club europei.

Calciatori attivi dei principali campionati europei che saranno disponibili in-game:

Epic: Manchester United – Non perdete l’opportunità di ottenere uno dei migliori attaccanti al mondo in versione “Big Time”. Calciatori dei campionati nazionali saranno disponibili come “Epic” nel corso di questa stagione!

Back to the club – Calciatori dei campionati europei attivi nella prima metà della stagione saranno protagonisti.

Club Icon – Calciatori più rappresentativi dei loro club saranno in evidenza.

Club Selection: Tottenham WB – Presenti calciatori dai più importanti club europei. Calciatori da ogni club continueranno a essere presenti durante le prossime sei settimane.

Le rivalità si scaldano con i nuovi Derby Day in eFootball 2023!

Potenziate il vostro “Dream Team”! Divertitevi con sfide ed eventi dedicati ai principali campionati europei:

Challenge event – European Club Championship

Tour event – English League

La campagna Lunar New Year includerà uno speciale Login Bonus al primo accesso alla nuova stagione!

Non perdete l’eFootball™ Championship 2023 a fine gennaio:

eFootball Championship Open 2023 – Tutti i giocatori con un “Dream Team” possono partecipare. Le Finali Mondiali si disputeranno offline per la prima volta in tre anni. Le Finali Mondiali saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo. Le Finali Mondiali si giocheranno non solo su console ma anche sui dispositivi mobile. Dalle Finali Online - I giocatori professionisti si uniranno a coloro che partecipano all'eFootball Championship Pro 2023.



eFootball Championship Pro 2023 – Con la partecipazione di pro-player affiliati ai principali club europei. Tutte le partite torneranno offline. L’eFootball Championship Pro 2022 è stato seguito da più di 12 milioni di fan. Le partite saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube ufficiale (@play_efootball) Le date saranno presto svelate.



Altre News per: nuovastagione“backclub”arrivaefootball2023