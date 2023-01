NZXT annuncia la nuova serie H9 mid-tower ATX

NZXT annuncia la nuova serie H9: case mid-tower ATX, alimentatore C1200 ATX 3.0 PSU e ventole RGB DUO

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, presenta la serie H9: casemid-tower ATX H9 Flow e H9 Elite, alimentatore C1200 Gold e nuove ventole Serie F RGB DUO.







Con la serie H9, NZXT rinnova e amplia la propria lineup mid-tower introducendo due nuovi case compatibili ATX. In grado di ospitare fino a dieci ventole, garantendo così un flusso d’aria costante e diretto ideale per il raffreddamento delle schede video più potenti, i case H9 Flow e H9 Elite sono estremamente flessibili e in grado di adattarsi a qualsiasi build, grazie al generoso spazio interno, al supporto per radiatori e all’elegante layout, disponibile in diverse combinazioni di colore.

Progettato per offrire prestazioni termiche senza compromessi, l'H9 Flow ottimizza il raffreddamento grazie al pannello superiore traforato. Per gli amanti delle build RGB, l'H9 Elite vanta un pannello superiore in vetro e supporto CAM NZXT.





Il pannello superiore traforato fa dell’H9 Flow il case ideale per build che richiedono elevate prestazioni in termini di raffreddamento. Inoltre, il case è dotato di quattro ventole Quiet Airflow Serie F da 120 mm per un ulteriormente incremento del flusso d'aria interno. Grazie a queste caratteristiche, l'H9 Flow è il case perfetto per chi vuole realizzare un sistema hardware di ultima generazione delle elevate esigenze di raffreddamento.





L'elegante H9 Elite è il case pensato per gli amanti delle build RGB. Tre pannelli in vetro temprato, radiatore superiore, tre ventole RGB Duo, NZXT RGB e Fan Controller V2: l’H9 Elite è il case perfetto per mostrare al mondo le vostre migliori build.



Estremamente silenzioso e dalle elevate prestazioni, Il nuovo alimentatore C1200 Gold ATX 3.0 PSU eroga fino a 600 watt di potenza su un unico cavo, permettendo così digestire al meglio le nuove schede grafiche NVIDIA Serie 40. Energia pulita per le schede grafiche di ultima generazione ed efficienza ai massimi livelli.

Illuminate la vostra build con le nuove ventole Serie F RGB DUO, dotate di illuminazione interna ed esterna e personalizzabili con NZXT RGB e Fan Controller V2. 3 canali ventole e 6 canali di illuminazione garantiscono la perfetta sincronizzazione tra tutti i componenti NZXT compatibili con NZXT CAM.







Caratteristiche principali della serie H9





Pannello in vetro temprato senza interruzioni, unico nel suo genere, per una visione chiara e ottimale dell’interno del PC

Gestione intuitiva dei cavi e struttura a doppia camera

Ampio spazio per airflow e storage

In grado di ospitare fino a dieci ventole 120mm fans, fino a tre radiatori 360mm

Airflow diretto alla GPU per gestione compenenti ad alte prestazioni

Pannello posteriore traforato per una migliore aerazione

Supporto verticale per la GPU compatibile con il Vertical GPU Mounting Kit (non incluso)

Colori:

Case H9 Flow: Bianco opaco, nero opaco

Vetro colorato nei modelli in nero opaco

Case H9 Elite: Bianco opaco, nero opaco

Vetro colorato nei modelli in nero opaco

Ventole RGB DUO: Bianco, Nero

Prezzo al dettaglio Serie H9:



H9 Flow: €189,90

H9 Elite: €289,90



Ventole F120 RGB DUO: €32,99

Ventole F140 RGB DUO: €34,99

Ventole F140 RGB DUO Twin pack + Controller RGB: €114,99

Ventole F120 RGB DUO Triple pack + Controller RGB: €84,99

Alimentatore C1200 Gold: €209,99



Disponibilità:

La serie H9 sarà disponibile a partire dal 18 gennaio.



