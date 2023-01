SCOPERTI PIÙ DI MILLE POKÉMON NELLA SERIE

The Pokémon Company International e Nintendo hanno festeggiato la scoperta di oltre mille Pokémon nella serie presentando Gholdengo. Questo nuovo Pokémon è l'evoluzione di Gimmighoul (Forma Ambulante o Forma Scrigno) in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Sono stati inoltre condivisi altri dettagli su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, disponibili in esclusiva su console Nintendo Switch.

Ecco Gholdengo

Gimmighoul si evolve in Gholdengo quando sale di livello dopo che il suo Allenatore o Allenatrice ha raccolto 999 Monete di Gimmighoul. A quanto pare, Gholdengo è un Pokémon vivace e allegro il cui corpo è formato da mille monete. Si muove controllando queste monete e le usa anche come armi nelle lotte. Le monete sono ammassate in modo compatto, rendendo il Pokémon molto robusto. Gholdengo può attaccare lanciando da qualsiasi parte del suo corpo.



Nome: Gholdengo

Categoria: Pokémon Tesoro

Tipo: Acciaio/Spettro

Altezza: 1,2 m

Peso: 30,0 kg

Abilità: Corpo Aureo

Misteriosi Pokémon scoperti nella Voragine di PaldeaAl centro della regione giace la Voragine di Paldea. Un luogo strano chiamato Area Zero si estende al suo interno, e vi dimorano molti misteriosi Pokémon che è quasi impossibile incontrare al di fuori della Voragine di Paldea.

Ecco Lunaruggente:

Un articolo in un'insolita rivista riscontra una somiglianza tra questo Pokémon e i Salamence, nella forma che assumono per effetto di un fenomeno che si verifica in altre regioni. Secondo l'articolo, la creatura volteggia in cielo ad alta velocità spargendo piume tutt'attorno per poi assalire la preda e ha un temperamento estremamente aggressivo.

Nome: Lunaruggente

Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Drago/Buio

Altezza: 2,0 m

Peso: 380,0 kg

Ecco Codaurlante:

Gira voce che Codaurlante sia stato avvistato in una certa foresta di Paldea. Questo Pokémon dalle fattezze aggraziate ricorda molto un Jigglypuff, ma il suo temperamento irascibile lo porta ad attaccare chiunque osi avvicinarsi. Il suo aspetto primitivo e la sua indole feroce hanno subito dato il via a voci di corridoio che lo ritengono un antenato di Jigglypuff risalente a un miliardo di anni fa.*

Nome: Codaurlante

Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Folletto/Psico

Altezza: 1,2 m

Peso: 8,0 kg

Ecco Eroeferreo:

Un articolo in un'insolita rivista avanza l'ipotesi che questo Pokémon sia in realtà un robot costruito da uno scienziato pazzo nel tentativo di creare il Pokémon con poteri psichici più forte in assoluto. L'articolo descrive Eroeferreo come una creatura somigliante sia a Gardevoir che a Gallade. Si dice inoltre che sia crudele e che non esiti a fare a pezzi con le sue lame luccicanti chiunque lo affronti.

Nome: Eroeferreo

Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Folletto/Lotta

Altezza: 1,4 m

Peso: 35,0 kg

Ecco Saccoferreo:

In un'insolita rivista, Saccoferreo viene descritto come una creatura dalle fattezze simili a Delibird, che si muove tra lande innevate grazie a potenti emissioni di ghiaccio rilasciate dall'apparato sferico di cui è munito. L'articolo menziona inoltre le numerose teorie emerse riguardo a questo Pokémon, la più plausibile delle quali sostiene che sia stato creato da un'antica civiltà.

Nome: Saccoferreo

Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Ghiaccio/Acqua

Altezza: 0,6 m

Peso: 11,0 kg

Ecco Grandizanne:

Viene descritto come un Pokémon dal temperamento aggressivo, gigantesche zanne e scaglie coriacee. Alcuni ipotizzano che possa trattarsi di un dinosauro sopravvissuto fino ai giorni nostri, ma non ci sono ancora abbastanza dati per trarre conclusioni certe.*

Nome: Grandizanne

Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Terra/Lotta

Altezza: 2,2 m

Peso: 320,0 kg

Ecco Solcoferreo:

Alcuni ipotizzano che questo Pokémon possa in realtà essere un'arma di fattura aliena, ma non sappiamo ancora abbastanza per poterlo affermare con certezza. Solcoferreo può assumere una forma sferica per poi attaccare rotolando a gran velocità.*

Nome: Solcoferreo

Categoria: Pokémon Paradosso

Tipo: Terra/Acciaio

Altezza: 0,9 m

Peso: 240,0 kg



Ecco le evoluzioni dei primi compagni d'avventura:

Evoluzioni di Sprigatito:

Nome: Floragato

Categoria: Pokémon Erbagatto

Tipo: Erba

Altezza: 0,9 m

Peso: 12,2 kg

Abilità: Erbaiuto

Nome: Meowscarada

Categoria: Pokémon Illusionista

Tipo: Erba/Buio

Altezza: 1,5 m

Peso: 31,2 kg

Abilità: Erbaiuto

Evoluzioni di Fuecoco:

Nome: Crocalor

Categoria: Pokémon Fuocodrillo

Tipo: Fuoco

Altezza: 1,0 m

Peso: 30,7 kg

Abilità: Aiutofuoco

Nome: Skeledirge

Categoria: Pokémon Cantante

Tipo: Fuoco/Spettro

Altezza: 1,6 m

Peso: 326,5 kg

Abilità: Aiutofuoco

Evoluzioni di Quaxly:

Nome: Quaxwell

Categoria: Pokémon Esercizio

Tipo: Acqua

Altezza: 1,2 m

Peso: 21,5 kg

Abilità: Acquaiuto

Nome: Quaquaval

Categoria: Pokémon Ballerino

Tipo: Acqua/Lotta

Altezza: 1,8 m

Peso: 61,9 kg

Abilità: Acquaiuto

Ecco gli altri Capipalestra della regione di Paldea_

Aceria

Aceria è una Capopalestra esperta di Pokémon di tipo Coleottero e la proprietaria della pasticceria Dolce Sapindo.



Algaro

Questo Capopalestra specializzato in Pokémon di tipo Acqua è conosciuto anche come "maremoto gastronomico". Ha una personalità cordiale, calorosa e gioviale ed è sia il proprietario che lo chef del ristorante Alga Blu di Garrafopoli.



Ubaldo

Questo Capopalestra esperto di Pokémon di tipo Normale è anche un impiegato.

Tulipa

Tulipa è la Capopalestra specializzata in Pokémon di tipo Psico. È una make-up artist che, con l'aiuto dei suoi Pokémon, fa magie quando si tratta di trucco.

Lima

Lima è una rapper leggendaria e Capopalestra esperta di Pokémon di tipo Spettro, detta anche "spirito del ritmo".

Ecco i capibanda del Team Star:

Romelio

È il capo della Divisione Buio del Team Star, la Banda Segin. A quanto pare, a volte usa software da DJ per organizzare concerti da solista a sorpresa.

Nespera

È a capo della Divisione Lotta del Team Star, la Banda Caph. È un'atleta che si prepara sempre diligentemente e usa la propria esperienza in quanto a disciplina personale per coordinare l'allenamento dei membri del Team Star.

Henzo

Henzo è il capo della Divisione Veleno del Team Star, la Banda Tsih. È molto abile nel progettare e creare capi di abbigliamento unici e viene ammirato per la sua passione e la sua tecnica.

Ortiz

È il capo della Divisione Folletto del Team Star, la Banda Ruchbah. Fa parte del team anche in veste di meccanico ed è lui che ha costruito le Starmobili.

Nuove abilità per i Pokémon Paradosso

Paleoattivazione

Paleoattivazione è l'abilità dei Pokémon Paradosso di Pokémon Scarlatto. Quest'abilità è sfruttata al meglio se il Pokémon ha con sé una Capsula energetica o la luce solare è intensa.

Carica Quark

Carica Quark è l'abilità dei Pokémon Paradosso di Pokémon Violetto. Quest'abilità è sfruttata al meglio se il Pokémon ha con sé una Capsula energetica o in presenza di un Campo Elettrico.

Aggiornamento per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in arrivo a fine febbraio

Il rilascio dell’aggiornamento 1.2.0., che risolverà alcuni problemi e aggiungerà nuove funzionalità, è previsto per la fine di febbraio. Ulteriori dettagli saranno disponibili a breve.



