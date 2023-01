YU-GI-OH! DUEL LINKS CELEBRA IL SESTO ANNIVERSARIO CON LEGGENDARI BONUS TRA CUI L’ICONICA CARTA FORZA RIFLESSA









Konami celebra sei anni di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS con la Campagna per il 6° anniversario. Al via oggi, la campagna comprende numerosi bonus log-in per tutti i Duellanti, tra questi anche un’esclusiva edizione Legend Foil Rarity dell’amata carta Forza Riflessa.

KONAMI omaggerà tutti i Duellanti che effettueranno il log-in a Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS con l’iconica carta trappola Forza Riflessa, caratterizzata ora da una nuova animazione di attivazione che commemora sei fantastici anni di duelli digitali. Quando un mostro nemico dichiara un attacco, Forza Riflessapermette di rispondere distruggendo tutti i mostri in posizione di attacco presenti sul campo avversario; una carta molto potente per qualsiasi Deck.

Oltre a Forza Riflessa, i Duellanti potranno ricevere gratuitamente altri oggetti durante la Campagna per il 6° anniversario:

Un totale di 20 Pacchetti – 10 Pacchetti dal 43º Mini BOX e 10 dal 44º Main BOX

1 Dream Ticket UR (Lucido), 1 Dream Ticket SR (Lucido), 3 Ticket UR (Prismatico, Lucido, Normale) e 3 Ticket SR (Prismatico, Lucido, Normale). Tutti distribuiti nell'arco di 8 giorni

1.000 Gemme bonus

Uno Skill Ticket

Un Ticket personaggio

Game Mat e Card Sleeve celebrativi 6° anniversario

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha raggiunto e superato i 150 milioni di download in tutto il mondo. Duellanti da tutto il mondo hanno collezionato più di 77.7 miliardi di carte e affrontato più di 6 miliardi di Duelli.

Per maggiori informazioni sulla Campagna per il 6° anniversario visitate il sito ufficiale

