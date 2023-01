MG-X MADE FOR iPHONE DISPONIBILE

NACON ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI MG-X MADE FOR iPHONE

NACON, ideatore di accessori di gioco di alta qualità, è lieta di annunciare l'uscita del nuovo modello di controller MG-X Made For iPhone. Con licenza ufficiale di Xbox, il controller di gioco MG-X Made For iPhone® Cloud è l'accessorio perfetto per i possessori di Xbox Game Pass Ultimate.

Come l'MG-X, acclamato dalla critica e uscito nel settembre 2021, l'MG-X Made For iPhone permette ai giocatori di godere di tutti i controlli classici di un gamepad mobile. Come l'MG-X Pro Made for iPhone, uscito nel dicembre 2022, è compatibile con tutti i modelli di iPhone, dal 6S al più recente, grazie al supporto regolabile e alla connessione Bluetooth. Il controller si collega facilmente all’iPhone e consente di accedere a tutti i giochi dell'offerta Xbox Game Pass Ultimate.



Caratteristiche di NACON MG-X:

- L'esperienza Xbox ovunque tu sia: progettato per il controller Xbox iPhone, ideale per godere dell'offerta Xbox Game Pass Ultimate e dei giochi elencati come compatibili sull'Apple Store.

- Un controller tascabile: compatto e robusto, MG-X Made For iPhone è il controller ideale per i giocatori in movimento. Il suo rivestimento testurizzato assicura un comfort ottimale.

- Completamente sicuro: l'apertura regolabile trattiene saldamente l'iPhone per una massima stabilità

- Connessione wireless: facile accoppiamento dell'iPhone all'MG-X Made For iPhone tramite Bluetooth.

- 20 ore di autonomia: batteria potente che può essere ricaricata con un cavo USB-C e che garantisce molte ore di gioco. Una striscia LED indica il livello della batteria.

- Compatibilità universale: funziona con tutti i modelli di iPhone, dal 6S al più recente con iOS 14.





