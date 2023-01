LA VOTAZIONE DELLA SQUADRA DELL'ANNO DI FIFA 23 È INIZIATA

LA VOTAZIONE DELLA SQUADRA DELL'ANNO DI EA SPORTS FIFA 23 È INIZIATA E PERMETTE AI FAN DI INCORONARE I GIOCATORI PIÙ PERFORMANTI DEL 2022

È il momento per i tifosi di scegliere quali sono stati i migliori giocatori di tutto il calcio nel 2022

Sono aperte le votazioni per la Squadra dell'anno (TOTY) di EA SPORTS FIFA 23! A partire da oggi e fino a martedì 17 gennaio alle 8:59 CET, i fan possono votare QUI per eleggere chi ritengono debba far parte dell'XI TOTY di quest'anno.

Che siate fan della Premier League e del predominio di giocatori come Erling Haaland, o che preferiate la Ligue 1 e le prodezze di Kylian Mbappe, sarete voi a scegliere chi sarà incoronato come il migliore in assoluto e premiato con un aggiornamento TOTY in FIFA 23. Discutete con gli amici e condividete i motivi per cui ritenete che i vostri giocatori preferiti siano davvero i migliori.

La formazione ufficiale della Squadra dell'anno sarà svelata il 19 gennaio.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.







