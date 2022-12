ONE PIECE ODYSSEY - un'occhiata a Marineford e Dressrosa

Dai un'occhiata a Marineford e Dressrosa, gli ultimi due archi della Memoria da rivisitare in ONE PIECE ODYSSEY

In ONE PIECE ODYSSEY, i giocatori dovranno esplorare Memoria, un mondo costruito con le Memorie delle avventure passate della Ciurma di Cappello di Paglia, per riottenere i propri poteri perduti.

In aggiunta ad Alabasta e Water Seven, sono state svelate oggi due nuove memorie, Marineford e Dressrosa.

Nell’arco originale di Marineford, Luffy, con molti altri pirati, combatte per cercare di mettere in salvo Portgas D. Ace, suo fratello. In ONE PIECE ODYSSEY, Luffy fronteggia una volta ancora le battaglie che ha condotto, ma questa volta con la Ciurma di Cappello di Paglia!

Cosa faranno Luffy e i suoi amici, che intanto sono cresciuti in questi due anni, quando rivisiteranno questo luogo?

L’arco della Memoria di Dressrosa porterà i giocatori sull’isola sotto il gioco di Doflamingo, che ha deciso di usare il Birdcage per impedire alla gente di lasciare il luogo. Con le taglie sulla propria testa, la Ciurma, accompagnata da Sabo e Trafalgar Law, deve sconfiggere una volta ancora il potente Doflamingo.

Presta attenzione alla fine delle battaglie di Marineford e Dressrosa, che saranno diverse dal passato.

Prodotta da Toei Animation e basata sull'omonimo manga di successo creato da Eiichiro Oda, la serie di One Piece è stata trasmessa per la prima volta sulla TV giapponese nell'ottobre del 1999 e segue l'epica avventura della ciurma di Cappello di paglia per trovare il leggendario tesoro "One Piece" dell'ex re dei pirati, Gol D. Roger. Oggi, One Piece è un franchise globale con ben 15 lungometraggi, tra cui il recente "One Piece Film Red", prodotti home video, videogiochi e un catalogo sempre più ampio di merchandise su licenza, che include accessori, giocattoli, giochi, romanzi, mobili, casalinghi, capi d'abbigliamento e molto altro.

ONE PIECE ODYSSEY

sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.





