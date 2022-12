Pokémon annuncia nuovi personaggi e nuova trama per la serie animata

Ai fan viene offerta l’occasione di dare una primissima occhiata alla nuova avventura a episodi della serie animata Pokémon. Annunciati inoltre i dettagli di una speciale raccolta di episodi che celebra il viaggio di Ash Ketchum nel corso degli anni





The Pokémon Company group ha annunciato una nuova serie animata Pokémon che seguirà una trama e dei personaggi mai visti prima, tra cui i due protagonisti dal nome Liko e Roy nella versione giapponese, mentre si mettono in marcia verso avventure mozzafiato nel mondo dei Pokémon.

La nuova serie debutterà in tutti i mercati a partire dal 2023 e vedrà alla ribalta Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i primi compagni d’avventura dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, così come il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica. I fan potranno scoprire i misteri del mondo dei Pokémon, con tanto di emozionanti lotte tra Allenatori e spassosi incontri con i Pokémon.

Questa nuova serie farà il suo debutto alla conclusione della stagione corrente dei cartoni animati Pokémon, Esplorazioni Pokémon Super, in cui Ash Ketchum e il suo Pikachu vincono il Torneo degli Otto Professionisti del Torneo mondiale per l’incoronazione.

Dopo la vittoria storica di Ash, che al culmine della venticinquesima stagione conquista finalmente il titolo di Campione del mondo, i fan potranno celebrare il suo viaggio con una speciale raccolta di episodi a conclusione della serie Esplorazioni Pokémon Super. Questi episodi vedranno il ritorno di Pokémon e personaggi beniamini dei fan, inclusi Misty e Brock, e daranno un assaggio di ciò che il futuro ha in serbo per il più forte Allenatore del mondo in questo capitolo finale della saga di Ash e del suo Pikachu.

Questi speciali episodi celebrativi del monumentale traguardo del nostro eroe sono anche espressione della nostra gratitudine verso tutti i fan che negli anni si sono uniti al viaggio di Ash e del suo compagno Pikachu. Le aspettative dei fan non saranno disattese, perché nella nuova serie animata potranno ritrovare tutti gli elementi che rendono speciali i cartoni animati Pokémon: azione, avventura, amicizia e, naturalmente, Pokémon.

Ulteriori dettagli sulla nuova serie animata Pokémon saranno svelati in futuro. Per tenersi aggiornati su tutte le novità, segui @PokemonIT sui social media e iscriviti al canale ufficiale Pokémon di YouTube.

I nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokémon Super vanno in onda su K2 alle 9:00 ogni sabato. I fan possono anche recuperare gli episodi precedenti on demand su Discovery+.

Per saperne di più sulla serie Esplorazioni Pokémon Super, visita Pokemon.it.

