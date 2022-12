HOOK annuncia The Magical Mixture Mill

Il divertente e stravagante videogioco per aspiranti alchimisti arriverà a inizio 2023 su Steam in accesso anticipato









Guarda il trailer diThe Magical Mixture Mill QUI

Il publisher indie HOOK e lo sviluppatore Glowlight sono lieti di annunciare la pubblicazione diThe Magical Mixture Mill su PC via Steam. Questo videogioco alchemico sarà disponibile, in accesso anticipato, all'inizio del 2023.

The Magical Mixture Mill è una nuova esperienza di gioco in cui gli aspiranti alchimisti dovranno aiutare a riportare al suo antico splendore il celebre negozio "Griselda's Magical Mixtures". I giocatori siimmergeranno in un mondo colorato, pieno di linee di produzione automatizzate e di personaggi divertenti, mentre raccolgono nuovi ingredienti per creare speciali pozioni magiche per la loro esigente clientela.

Descrizione diThe Magical Mixture Mill:

Griselda's Magical Mixtures è il negozio di riferimentoper ogni viaggiatore ed eroe in cerca di potenti pozioni magiche. Griselda, l'anziana strega amante dei funghi, ha sempre gestito questa l'attività con grande dedizione, ma il tempo ha preso il sopravvento ed è per lei ora di formare qualcuno che possa sostituirla. Nei panni di un ex avventuriero, la cui carriera è stata interrotta dall'intolleranza alle pozioni, dovrai dimostrare di possedere tutte le doti necessarie per diventare il candidato perfetto per questo ruolo!

Insieme al tuo assistente goblin, costruisci linee di produzione alchemiche automatizzate per fornire miscele agli eroi locali e aiutarli nelle loro missioni epiche. Esplora diversi biomi e usa le abilità acquisite durante le tue avventure per raccogliere e ricercare ingredienti esotici per nuove possibili miscele.Preparati ad affrontare tutte le sfide che ti lancerà Griselda per riportare il negozio al suo antico splendore!

Caratteristiche:

•Preparazione di pozioni automatizzata e intuitiva

Crea una catena di produzione totalmente automatizzata tramite un catalogo di varie postazioni di lavoro. Bilancia i liquidi, massimizza la potenza, usa gli ingredienti giusti, equilibra i sapori e versa tutto nella bottiglia più bella che riesci a fabbricare per creare la pozione!

•Un mondo vivace, e colorato!

Grafiche colorate e una buona dose di umorismo fantasy,diversi ambienti da esplorare e in cui cercare gli ingredienti per le pozioni.

•I clienti felici tornano sempre!

Non tutti gli eroi cercano le stesse pozioni. Prenditi il tempo di conoscere i tuoi clienti. Quando salgono di livello, cresce la loro richiesta di miscele più forti ed elaborate, rendendoli clienti fedeli e riempiendo le tue tasche di monete!

The Magical Mixture Mill

arriverà su PC, via Steam, a inizio 2023 in accesso anticipato, aggiungetelo già ora alla vostra lista dei desideri

